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Металл в консервах, о котором вы не думаете: какой риск скрывается после вскрытия банки

1:58
Еда

Мы часто открываем банку с консервированной фасолью, горошком или кукурузой, используем лишь небольшую часть содержимого, а остальное ставим в холодильник вместе с банкой. Однако редко задумываемся о том, что металл из банки постепенно переходит в нашу пищу.

Овощные консервы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Овощные консервы

После вскрытия банки её внутренняя поверхность подвергается воздействию воздуха, что может ускорить окисление и перенос части металла в продукт. Особенно это опасно для кислых консервов, таких как томаты, которые могут усилить разрушение внутреннего слоя банки и увеличить риск загрязнения.

Исследование 2019 года предупреждает, что консервированные продукты не стоит долго держать на воздухе после вскрытия, так как это увеличивает выщелачивание железа и цинка из упаковки в пищу. Хотя нет убедительных доказательств, что это представляет серьёзную угрозу здоровью (организм нуждается лишь в небольшом количестве этих элементов), не стоит недооценивать этот риск. Даже если металлы не вредят нам, они могут ухудшить вкус и качество еды, пишет lifestyle.bg.

Ещё одна опасность, о которой стоит помнить, — бисфенол А (БФА), промышленный химикат, используемый для покрытия внутренней поверхности банок. Он предотвращает порчу и окисление, но исследования показывают, что консервы могут быть его источником. По данным исследования 2020 года, "БФА оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье". Например, он может имитировать эстроген, нарушая гормональную функцию организма.

Чтобы избежать этих рисков, достаточно потратить всего 10 секунд: перед тем как убрать неиспользованные консервы в холодильник, переложите их в чистый герметичный контейнер. Это небольшое усилие поможет сохранить здоровье и качество продуктов.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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