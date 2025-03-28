Как осадок от рисового вина может сделать вас моложе: секреты удивительного открытия

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Люди часто говорят, что для одного то, что бесполезно, для другого может стать настоящим сокровищем. Это особенно ярко проявляется на Филиппинах, где золотой рис, генетически модифицированный для борьбы с дефицитом витамина А, теперь уступает место новому продукту, созданному более «народным» способом.

Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рис басмати

Питательное наследие

Группа ученых обнаружила, что осадок, остающийся после ферментации тапуй — традиционного филиппинского рисового вина, — обладает высокой концентрацией антиоксидантов. Этот осадок образуется при брожении риса с использованием дрожжей бубод. Его тщательно исследовали в лаборатории, и результаты показали, что содержащиеся в нем соединения могут омолаживать организмы, сообщает бразильское издание Minhavida.

Что такое тапуй?

Тапуй — это филиппинский напиток, который получают путем ферментации риса с добавлением специальных дрожжей. Осадок, остающийся после этого процесса, является основным объектом изучения. Он состоит из остатков ферментированного риса, дрожжей и других микроорганизмов. Ученые исследовали, как разные сельскохозяйственные культуры влияют на образование этих отходов.

Оптимизация ферментации

Команда исследователей разработала метод оптимизации процесса ферментации с использованием богатого питательными веществами осадка. В результате были найдены полифенолы — соединения с антиоксидантными свойствами, похожие на те, что содержатся в вине или шоколаде.

Ученые провели эксперименты с червями вида Caenorhabditis elegans, скармливая им различные формулы. Они выяснили, что дрожжи с высоким содержанием видов Rhizopus oryzae, Mucor indicus и Saccharomyces cerevisiae значительно увеличивают продолжительность жизни этих животных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Discover Food.

Перспективы для людей

Следующий шаг — изучение возможности применения этих данных для улучшения здоровья человека. Черви Caenorhabditis elegans часто используются в медицине как модельные организмы, так как они прозрачны, что позволяет детально изучать биологические процессы.

Однако важно помнить, что то, что полезно для животных, не всегда работает для людей. Это связано с тем, что наш рацион разнообразен, и взаимодействие между различными соединениями может уменьшать их пользу.

Уточнения

Рисовое вино — алкогольный напиток из риса, традиционно употребляемый в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

