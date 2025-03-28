Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый сильный человек Донбасса раскрыл секрет богатырской мощи
Удар по импортёрам и экспортёрам! Как планы США по штрафам на грузовые суда изменят цепочку поставок в мире
Металл в консервах, о котором вы не думаете: какой риск скрывается после вскрытия банки
Актёр Джордж Клуни ушёл на Бродвей: я не пытаюсь соревноваться с 25-летними
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Катастрофа неизбежна? Океаны поднялись выше ожидаемого
Не спешите покупать очки: эти советы помогут выбрать идеальную пару
Топ-3 фруктовых дерева для посадки в апреле: идеальны для горшков и небольших пространств
Ваша речь и зрение подводят на пару минут? Это может быть мини-инсульт

Как осадок от рисового вина может сделать вас моложе: секреты удивительного открытия

2:37
Еда

Люди часто говорят, что для одного то, что бесполезно, для другого может стать настоящим сокровищем. Это особенно ярко проявляется на Филиппинах, где золотой рис, генетически модифицированный для борьбы с дефицитом витамина А, теперь уступает место новому продукту, созданному более «народным» способом.

рис басмати
Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рис басмати

Питательное наследие

Группа ученых обнаружила, что осадок, остающийся после ферментации тапуй — традиционного филиппинского рисового вина, — обладает высокой концентрацией антиоксидантов. Этот осадок образуется при брожении риса с использованием дрожжей бубод. Его тщательно исследовали в лаборатории, и результаты показали, что содержащиеся в нем соединения могут омолаживать организмы, сообщает бразильское издание Minhavida.

Что такое тапуй?

Тапуй — это филиппинский напиток, который получают путем ферментации риса с добавлением специальных дрожжей. Осадок, остающийся после этого процесса, является основным объектом изучения. Он состоит из остатков ферментированного риса, дрожжей и других микроорганизмов. Ученые исследовали, как разные сельскохозяйственные культуры влияют на образование этих отходов.

Оптимизация ферментации

Команда исследователей разработала метод оптимизации процесса ферментации с использованием богатого питательными веществами осадка. В результате были найдены полифенолы — соединения с антиоксидантными свойствами, похожие на те, что содержатся в вине или шоколаде.

Ученые провели эксперименты с червями вида Caenorhabditis elegans, скармливая им различные формулы. Они выяснили, что дрожжи с высоким содержанием видов Rhizopus oryzae, Mucor indicus и Saccharomyces cerevisiae значительно увеличивают продолжительность жизни этих животных. Результаты исследования были опубликованы в журнале Discover Food.

Перспективы для людей

Следующий шаг — изучение возможности применения этих данных для улучшения здоровья человека. Черви Caenorhabditis elegans часто используются в медицине как модельные организмы, так как они прозрачны, что позволяет детально изучать биологические процессы.

Однако важно помнить, что то, что полезно для животных, не всегда работает для людей. Это связано с тем, что наш рацион разнообразен, и взаимодействие между различными соединениями может уменьшать их пользу.

Уточнения

Рисовое вино — алкогольный напиток из риса, традиционно употребляемый в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Ваша речь и зрение подводят на пару минут? Это может быть мини-инсульт
Меньше форм, больше смысла: как Micra стала главным аргументом Nissan
Секрет Боснии и Герцеговины: как получить максимум впечатлений за минимум денег
Как осадок от рисового вина может сделать вас моложе: секреты удивительного открытия
Вредно ли кипятить воду второй раз? Вот что вы должны знать
Спорт с брекетами: какие риски у таких тренировок, ответил врач
Закулисье Борца: как иностранные акционеры пытались перехитрить закон
Возвращение в джунгли: как фильм Джуманджи завоевал сердца поклонников вновь
Громкие соседи? Вот когда шум переходит грань закона
Лучшие стильные комбинации для вечерних мероприятий, чтобы выглядеть на миллион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.