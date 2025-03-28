Пицца как в ресторане: 20 минут и тесто тает во рту — раскрыт главный секрет

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и простой способ приготовить пиццу? Этот рецепт теста, который можно назвать "нью-йоркским", подойдёт для любой начинки и станет основой для вкусной домашней пиццы. Из указанного количества ингредиентов можно сделать две пиццы среднего размера.

Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пицца

Ингредиенты

Тёплая вода — 220 г

Мука тонкого помола (мука для пиццы) — 380 г

Свежие дрожжи — 20 г

Сахар — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль — 8 г

Приготовление

Смешайте треть муки с тёплой водой, сахаром и свежими дрожжами. Оставьте смесь на 20 минут, чтобы дрожжи начали действовать. Добавьте оставшуюся муку и оливковое масло, затем замесите мягкое тесто. В конце замеса добавьте соль. Соль не должна нейтрализовать дрожжи, поэтому её нужно вводить в самом конце. Если тесто получается слишком липким, добавьте ещё немного муки, но следите, чтобы тесто не стало слишком тугим. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, пока оно не станет плотным и упругим. Положите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте для подъёма. Тесто должно увеличиться в объёме примерно вдвое. Разогрейте духовку до максимальной температуры (обычно это 300 °C) с противнем, который вы будете использовать для выпечки. Когда тесто поднимется, слегка вымесите его и разделите на две равные части. Раскатайте каждую часть теста на присыпанной мукой поверхности до нужной толщины. Выложите тесто на посыпанный мукой противень. Добавьте любую начинку по вкусу. Выпекайте пиццу в разогретой духовке 7-10 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

