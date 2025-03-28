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Пицца как в ресторане: 20 минут и тесто тает во рту — раскрыт главный секрет

1:57
Еда

Ищете быстрый и простой способ приготовить пиццу? Этот рецепт теста, который можно назвать "нью-йоркским", подойдёт для любой начинки и станет основой для вкусной домашней пиццы. Из указанного количества ингредиентов можно сделать две пиццы среднего размера.

пицца
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
пицца

Ингредиенты

  • Тёплая вода — 220 г
  • Мука тонкого помола (мука для пиццы) — 380 г
  • Свежие дрожжи — 20 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль — 8 г

Приготовление

  1. Смешайте треть муки с тёплой водой, сахаром и свежими дрожжами. Оставьте смесь на 20 минут, чтобы дрожжи начали действовать.
  2. Добавьте оставшуюся муку и оливковое масло, затем замесите мягкое тесто.
  3. В конце замеса добавьте соль. Соль не должна нейтрализовать дрожжи, поэтому её нужно вводить в самом конце. Если тесто получается слишком липким, добавьте ещё немного муки, но следите, чтобы тесто не стало слишком тугим.
  4. Вымешивайте тесто в течение 10 минут, пока оно не станет плотным и упругим.
  5. Положите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте в тёплом месте для подъёма. Тесто должно увеличиться в объёме примерно вдвое.
  6. Разогрейте духовку до максимальной температуры (обычно это 300 °C) с противнем, который вы будете использовать для выпечки.
  7. Когда тесто поднимется, слегка вымесите его и разделите на две равные части.
  8. Раскатайте каждую часть теста на присыпанной мукой поверхности до нужной толщины.
  9. Выложите тесто на посыпанный мукой противень.
  10. Добавьте любую начинку по вкусу.
  11. Выпекайте пиццу в разогретой духовке 7-10 минут до золотистой корочки.
    Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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