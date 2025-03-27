ТОП-5 вкусных картофельных блюд бабушек СССР

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель в СССР был настоящей палочкой-выручалочкой.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи со сметаной

Его можно было приготовить сотней способов, но у бабушек были свои проверенные временем рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Эти блюда готовили и в праздники, и в будни, и они до сих пор остаются любимыми у многих.

1. Драники

Картофельные оладушки, обжаренные до золотистой корочки, были настоящим хитом на советских кухнях. Натёртый картофель смешивали с яйцом, мукой и луком, формировали лепёшки и жарили на сковороде. Лучший вариант — со сметаной!

2. Картошка, запечённая в печи или духовке

Простой, но невероятно вкусный способ приготовления. Картошку запекали прямо в кожуре в русской печи или духовке, а к ней подавали масло, чеснок, солёные огурцы или квашеную капусту.

3. Картофельное пюре

Нежное, воздушное пюре с добавлением молока и сливочного масла. Его любили подавать с котлетами, селёдкой или просто с подливкой из жареного лука.

4. Жареная картошка с луком

Настоящая классика! Нарезанный ломтиками или брусочками картофель обжаривали на сковороде с луком до румяной корочки.

Вариант для деревни — жарить на сале, тогда аромат просто сносит голову.

5. Картофельная запеканка

Это блюдо напоминало пирог: слой картофельного пюре, слой мясного фарша или тушёных овощей, сверху — ещё слой картофеля и немного сметаны. Запекали в духовке до золотистой корочки.

Эти блюда — настоящая классика советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.

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