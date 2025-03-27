ТОП-5 вкусных картофельных блюд бабушек СССР  

Картофель в СССР был настоящей палочкой-выручалочкой.
Его можно было приготовить сотней способов, но у бабушек были свои проверенные временем рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Эти блюда готовили и в праздники, и в будни, и они до сих пор остаются любимыми у многих.
1. Драники
Картофельные оладушки, обжаренные до золотистой корочки, были настоящим хитом на советских кухнях. Натёртый картофель смешивали с яйцом, мукой и луком, формировали лепёшки и жарили на сковороде. Лучший вариант — со сметаной!
2. Картошка, запечённая в печи или духовке
Простой, но невероятно вкусный способ приготовления. Картошку запекали прямо в кожуре в русской печи или духовке, а к ней подавали масло, чеснок, солёные огурцы или квашеную капусту.
3. Картофельное пюре
Нежное, воздушное пюре с добавлением молока и сливочного масла. Его любили подавать с котлетами, селёдкой или просто с подливкой из жареного лука.
4. Жареная картошка с луком
Настоящая классика! Нарезанный ломтиками или брусочками картофель обжаривали на сковороде с луком до румяной корочки.
Вариант для деревни — жарить на сале, тогда аромат просто сносит голову.
5. Картофельная запеканка
Это блюдо напоминало пирог: слой картофельного пюре, слой мясного фарша или тушёных овощей, сверху — ещё слой картофеля и немного сметаны. Запекали в духовке до золотистой корочки.
Эти блюда — настоящая классика советской кухни. Они просты в приготовлении, но при этом очень вкусные и сытные.
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