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Листья не рвутся, фарш не разваливается — секреты вкусных голубцов

2:06
Еда

Голубцы — блюдо, с которым не спешат. Но и результат всегда радует. Мягкая капуста, сочный фарш, насыщенный соус… Да, времени потребуется больше обычного, зато готовить можно впрок: часть съесть сразу, остальное — заморозить. Ароматный томатно-сметанный соус только усилит домашнюю атмосферу и сделает вкус ярче. Не забудьте про специи — чеснок, паприку, базилик или зелень в конце приготовления сделают блюдо по-настоящему вашим.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • Говядина (лопатка, шея) — 400 г

  • Свинина (окорок, шея) — 400 г

  • Капуста — 1 средний кочан

  • Лук — 2 шт. (в фарш) + 1 шт. (в соус)

  • Рис — 1/2 стакана

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

  • Сметана — 250 г

  • Рубленые томаты в соку — 450 г

  • Бульон или вода — 1-2 стакана

  • Мука — 3 ст. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Оливковое масло

  • Соль, перец

Как готовить:

  1. Отварите рис 10 минут до полуготовности. Мясо измельчите, добавьте лук, рис, соль, перец — всё тщательно перемешайте.

  2. Кочан капусты варите 5-7 минут. Остудите, снимите листья. Срежьте утолщения.

  3. Заворачивайте фарш в капусту — как конверт.

  4. Для соуса: обжарьте лук, добавьте томаты и тушите 3-5 минут.

  5. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте бульоном, добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой 50-60 минут.

  6. Отдельно обжарьте муку, добавьте сметану, прогрейте, чтобы не было комков. Влейте в кастрюлю к соусу, доведите до кипения.

  7. Полейте готовые голубцы соусом, подавайте горячими.

Совет:
Чтобы упростить подготовку капусты, можно размягчить её в микроволновке: 3 минуты — снять верхние листья, ещё 3 минуты — и так до нужного количества.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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