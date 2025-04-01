Листья не рвутся, фарш не разваливается — секреты вкусных голубцов

Голубцы — блюдо, с которым не спешат. Но и результат всегда радует. Мягкая капуста, сочный фарш, насыщенный соус… Да, времени потребуется больше обычного, зато готовить можно впрок: часть съесть сразу, остальное — заморозить. Ароматный томатно-сметанный соус только усилит домашнюю атмосферу и сделает вкус ярче. Не забудьте про специи — чеснок, паприку, базилик или зелень в конце приготовления сделают блюдо по-настоящему вашим.
Говядина (лопатка, шея) — 400 г
Свинина (окорок, шея) — 400 г
Капуста — 1 средний кочан
Лук — 2 шт. (в фарш) + 1 шт. (в соус)
Рис — 1/2 стакана
Соль, чёрный перец — по вкусу
Сметана — 250 г
Рубленые томаты в соку — 450 г
Бульон или вода — 1-2 стакана
Мука — 3 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Оливковое масло
Соль, перец
Отварите рис 10 минут до полуготовности. Мясо измельчите, добавьте лук, рис, соль, перец — всё тщательно перемешайте.
Кочан капусты варите 5-7 минут. Остудите, снимите листья. Срежьте утолщения.
Заворачивайте фарш в капусту — как конверт.
Для соуса: обжарьте лук, добавьте томаты и тушите 3-5 минут.
Выложите голубцы в кастрюлю, залейте бульоном, добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой 50-60 минут.
Отдельно обжарьте муку, добавьте сметану, прогрейте, чтобы не было комков. Влейте в кастрюлю к соусу, доведите до кипения.
Полейте готовые голубцы соусом, подавайте горячими.
Совет:
Чтобы упростить подготовку капусты, можно размягчить её в микроволновке: 3 минуты — снять верхние листья, ещё 3 минуты — и так до нужного количества.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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