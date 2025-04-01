Листья не рвутся, фарш не разваливается — секреты вкусных голубцов

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы — блюдо, с которым не спешат. Но и результат всегда радует. Мягкая капуста, сочный фарш, насыщенный соус… Да, времени потребуется больше обычного, зато готовить можно впрок: часть съесть сразу, остальное — заморозить. Ароматный томатно-сметанный соус только усилит домашнюю атмосферу и сделает вкус ярче. Не забудьте про специи — чеснок, паприку, базилик или зелень в конце приготовления сделают блюдо по-настоящему вашим.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Ингредиенты:

Говядина (лопатка, шея) — 400 г

Свинина (окорок, шея) — 400 г

Капуста — 1 средний кочан

Лук — 2 шт. (в фарш) + 1 шт. (в соус)

Рис — 1/2 стакана

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для соуса:

Сметана — 250 г

Рубленые томаты в соку — 450 г

Бульон или вода — 1-2 стакана

Мука — 3 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Оливковое масло

Соль, перец

Как готовить:

Отварите рис 10 минут до полуготовности. Мясо измельчите, добавьте лук, рис, соль, перец — всё тщательно перемешайте. Кочан капусты варите 5-7 минут. Остудите, снимите листья. Срежьте утолщения. Заворачивайте фарш в капусту — как конверт. Для соуса: обжарьте лук, добавьте томаты и тушите 3-5 минут. Выложите голубцы в кастрюлю, залейте бульоном, добавьте лавровый лист. Тушите под крышкой 50-60 минут. Отдельно обжарьте муку, добавьте сметану, прогрейте, чтобы не было комков. Влейте в кастрюлю к соусу, доведите до кипения. Полейте готовые голубцы соусом, подавайте горячими.

Совет:

Чтобы упростить подготовку капусты, можно размягчить её в микроволновке: 3 минуты — снять верхние листья, ещё 3 минуты — и так до нужного количества.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

