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Этот лосось тает во рту — сливочный рецепт на каждый день

Еда

Лосось в духовке в сливочном соусе — это тот самый рецепт, который легко превратить в изысканное блюдо даже на будний день. Нежная рыба, ароматный соус и минимум хлопот. При этом вместо жирной сёмги можно взять более постную красную рыбу — подойдут форель, кета или нерка.

лосось
Фото: freepik
лосось

Что нужно:

  • Филе лосося — 4 шт.

  • Сливки 22% — 200 мл

  • Сливочное масло — 50 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Дижонская горчица — 2 ч. л.

  • Лимон — 1 шт.

  • Соль и перец — по вкусу

  • Укроп — 10 г

Как готовить:

  1. Разделите филе на 4 порции. Кожу оставьте, но чешую лучше убрать. Проверьте, нет ли костей.

  2. Промокните рыбу салфеткой и выложите кожей вниз в форму. Приправьте солью и перцем.

  3. Полейте соком из половины лимона. Оставьте рыбу на 10 минут.

  4. В миске растопите масло (можно в микроволновке), добавьте чеснок через пресс, горчицу и сливки. Перемешайте — соус готов.

  5. Залейте рыбу соусом, поставьте в духовку, разогретую до 200 °C, и запекайте 15-20 минут.

  6. Пока готовится рыба, мелко порубите укроп.

  7. Готового лосося посыпьте зеленью и подавайте с ломтиками лимона.

Совет:
Чтобы соус не свернулся, можно запечь рыбу отдельно, а соус прогреть на сковороде и полить им готовое блюдо перед подачей. Рыба под соусом останется сочной и нежной.

Кстати:
Этот соус подходит не только к лососю. Попробуйте его с белой рыбой — треской, хеком или пикшей. Даже самая простая рыба под этим соусом превращается в гастрономический ужин.

Уточнения

Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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