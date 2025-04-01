Этот лосось тает во рту — сливочный рецепт на каждый день

Лосось в духовке в сливочном соусе — это тот самый рецепт, который легко превратить в изысканное блюдо даже на будний день. Нежная рыба, ароматный соус и минимум хлопот. При этом вместо жирной сёмги можно взять более постную красную рыбу — подойдут форель, кета или нерка.

Фото: freepik лосось

Что нужно:

Филе лосося — 4 шт.

Сливки 22% — 200 мл

Сливочное масло — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Дижонская горчица — 2 ч. л.

Лимон — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Укроп — 10 г

Как готовить:

Разделите филе на 4 порции. Кожу оставьте, но чешую лучше убрать. Проверьте, нет ли костей. Промокните рыбу салфеткой и выложите кожей вниз в форму. Приправьте солью и перцем. Полейте соком из половины лимона. Оставьте рыбу на 10 минут. В миске растопите масло (можно в микроволновке), добавьте чеснок через пресс, горчицу и сливки. Перемешайте — соус готов. Залейте рыбу соусом, поставьте в духовку, разогретую до 200 °C, и запекайте 15-20 минут. Пока готовится рыба, мелко порубите укроп. Готового лосося посыпьте зеленью и подавайте с ломтиками лимона.

Совет:

Чтобы соус не свернулся, можно запечь рыбу отдельно, а соус прогреть на сковороде и полить им готовое блюдо перед подачей. Рыба под соусом останется сочной и нежной.

Кстати:

Этот соус подходит не только к лососю. Попробуйте его с белой рыбой — треской, хеком или пикшей. Даже самая простая рыба под этим соусом превращается в гастрономический ужин.

Уточнения

Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.



