Этот лосось тает во рту — сливочный рецепт на каждый день

Лосось в духовке в сливочном соусе — это тот самый рецепт, который легко превратить в изысканное блюдо даже на будний день. Нежная рыба, ароматный соус и минимум хлопот. При этом вместо жирной сёмги можно взять более постную красную рыбу — подойдут форель, кета или нерка.
Филе лосося — 4 шт.
Сливки 22% — 200 мл
Сливочное масло — 50 г
Чеснок — 3 зубчика
Дижонская горчица — 2 ч. л.
Лимон — 1 шт.
Соль и перец — по вкусу
Укроп — 10 г
Разделите филе на 4 порции. Кожу оставьте, но чешую лучше убрать. Проверьте, нет ли костей.
Промокните рыбу салфеткой и выложите кожей вниз в форму. Приправьте солью и перцем.
Полейте соком из половины лимона. Оставьте рыбу на 10 минут.
В миске растопите масло (можно в микроволновке), добавьте чеснок через пресс, горчицу и сливки. Перемешайте — соус готов.
Залейте рыбу соусом, поставьте в духовку, разогретую до 200 °C, и запекайте 15-20 минут.
Пока готовится рыба, мелко порубите укроп.
Готового лосося посыпьте зеленью и подавайте с ломтиками лимона.
Совет:
Чтобы соус не свернулся, можно запечь рыбу отдельно, а соус прогреть на сковороде и полить им готовое блюдо перед подачей. Рыба под соусом останется сочной и нежной.
Кстати:
Этот соус подходит не только к лососю. Попробуйте его с белой рыбой — треской, хеком или пикшей. Даже самая простая рыба под этим соусом превращается в гастрономический ужин.
Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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