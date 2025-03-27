Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и огурцом — настоящий калейдоскоп вкусов, который удивляет своей универсальностью. Ведь у каждого свои секреты приготовления такого блюда: кто-то добавляет рис, кто-то — варёную морковку или картофель вместо яиц, а кто-то даже кисло-сладкое яблоко. Мы решили предложить вариант, который порадует своей свежестью и ароматом. Этот салат станет отличным украшением праздничного стола, особенно если заменить крабовые палочки настоящими консервированными крабами и красиво оформить порционную подачу.
Ингредиенты (на 4 порции):
• 4 варёных яйца
• 300 г консервированной кукурузы
• 400 г крабовых палочек
• 2 средних свежих огурца
• 4 листочка пекинской капусты
• 2 веточки укропа
• 100 г майонеза
• Соль и чёрный перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
Варите яйца 10 минут, затем охладите под проточной водой.
Кукурузу откиньте на дуршлаг, промойте кипячёной холодной водой. Огурцы вымойте, обсушите, срежьте кончики, разрежьте вдоль пополам и нарежьте кубиками.
Крабовые палочки мелко порежьте, пекинскую капусту нашинкуйте тонко, укроп мелко порубите.
Очистите яйца и мелко нарежьте или натрите на крупной терке. Смешайте с кукурузой, огурцами, крабовыми палочками, капустой и укропом. Приправьте солью и перцем, добавьте майонез и тщательно перемешайте (при необходимости можно увеличить количество майонеза, если салат кажется сухим).
Выложите салат в кулинарные кольца на порционные тарелки, плотно утрамбуйте, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей аккуратно удалите кольца и украсьте по желанию.
Салат из крабовых палочек (также: Салат с крабовыми палочками, Крабовый салат) — салат, одним из основных ингредиентов которого являются крабовые палочки.
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