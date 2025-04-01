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Хрустящая корочка снаружи и сок внутри — секрет идеальной курицы

1:30
Еда

Запечённая курица — блюдо простое, но коварное: часто она выходит сухой и невкусной. Всё меняется, если соблюдать два главных правила — выбрать правильный маринад и не передержать птицу в духовке.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Секрет №1: маринад — влажный или сухой

Маринад делает курицу не только ароматной, но и мягкой. Идеальный вариант — оставить птицу в маринаде на ночь. Но даже два часа дадут хороший результат. Основа может быть разной: вода, рассол, сок, кефир или йогурт с добавлением специй.

Альтернатива — сухой маринад. Это когда мясо натирается солью, специями и травами без добавления жидкости. Такой способ помогает удержать влагу внутри и при этом формирует хрустящую корочку снаружи.

Секрет №2: не передерживайте мясо в духовке

Даже лучший маринад не спасёт, если курицу пересушить. Главное — не время, а температура. Внутри мясо должно прогреться до 73-74 °C. Как только этот уровень достигнут — пора доставать птицу. Лучше всего использовать кухонный термометр: он покажет точный момент, когда курица готова, но ещё остаётся сочной.

Маленький совет:

Если у вас нет термометра, ориентируйтесь по соку. Проткните мясо — если вытекающая жидкость прозрачная, а не розовая, значит, блюдо готово.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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