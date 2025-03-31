Конина без запаха и с ароматом — шеф-повар раскрыл секреты подготовки мяса

Конина — мясо на любителя. Оно отличается особым вкусом и ароматом, который может не всем понравиться. Но если правильно выбрать и подготовить продукт, можно получить блюдо, которое ничем не уступит говядине. Как это сделать, рассказал шеф-повар Алексей Беседин.
Первое, на что стоит смотреть — это возраст животного. Лучше выбирать мясо молодой лошади: оно тёмно-красное, а жир — почти белый. У возрастных животных жир становится ярко-жёлтым и очень плотным, а само мясо — жёстким, даже после длительного тушения.
"Запах должен быть нейтральным, мясным. Если есть неприятный аромат — это повод насторожиться", — объясняет Беседин.
Если запах всё же присутствует, есть способ его убрать. Нужно замочить мясо в литре воды с 2-3 столовыми ложками соли. А чтобы полностью нейтрализовать аромат — добавить 1 ложку уксуса и вымачивать мясо около двух часов. Этот приём активно используют повара из Узбекистана и Казахстана.
Интересный факт — если конину готовить без соли, она может оказать слабительный эффект. Поэтому соль нужна не только для вкуса, но и для пользы.
Лучше всего для блюд подходят вырезка и лопатка. Из этих частей получаются особенно мягкие и ароматные блюда — варёное мясо, тушёнка, рагу или даже стейки. Главное — не бояться работать с кониной и знать её особенности.
Кони́на — мясо лошадей при употреблении в пищу. Конина всегда была важной частью традиционного рациона народов мира, хотя во многих странах и религиях она запрещена или непопулярна.
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