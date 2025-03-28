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Перекус без чувства вины: как сделать полезные чипсы для тех, кто считает калории

1:53
Еда

Любите чипсы, но не хотите лишних жиров и ароматизаторов? У нас для вас отличные новости! Эти овощные чипсы из микроволновки готовятся буквально за 5 минут, без капли масла. А ещё - они получаются хрустящими, ароматными и безумно полезными. Подходят и для офиса, и для детского перекуса, и для тех, кто следит за питанием.

чипсы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чипсы

Что понадобится (на 6 порций):

  • Картофель — 3-4 шт.

  • Прованские травы — 1 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Хотите поэкспериментировать? Используйте кабачки, морковь, свёклу или даже яблоки — технология та же!

Как готовить:

1. Нарежьте тонко.

Очистите картошку и нашинкуйте тонкими кружочками — чем тоньше, тем лучше. Отлично подойдёт овощечистка или мандолина.

2. Вымойте и обсушите.

Промойте ломтики в холодной воде — это смоет лишний крахмал и предотвратит прилипание. Хорошо обсушите бумажными полотенцами.

3. Приправьте.

Добавьте соль, перец, прованские травы. Перемешайте так, чтобы каждый кружочек был покрыт ароматной смесью.

4. Подготовьте микроволновку.

Вырежьте круг из бумаги для выпечки по размеру решётки в микроволновке или используйте тарелку для подрумянивания, если она есть.

5. Готовьте 3-5 минут.

Разложите кружочки в один слой и отправьте в микроволновку на максимальную мощность. Следите внимательно: чипсы должны стать хрустящими и золотистыми, но не подгореть.

Как подавать:

  • Как самостоятельный перекус

  • Для украшения блюд

  • Вместо сухариков — в супы и салаты

  • В дорогу, в школу, на пикник или на работу

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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