Не жюльен, а сказка: суп, который пахнет теплом, сыром и лёгкой драмой

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите уютного обеда с нотками праздничной подачи? Приготовьте суп жюльен — вариацию на тему любимой горячей закуски, которую у нас давно считают "французской классикой". Но если копнуть глубже, выяснится: ни о какой Франции в рецепте речи не идёт. Зато вкус — действительно изысканный, как будто из хорошего ресторана. И, да, он легко готовится дома.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грибной суп

Что такое "жюльен" на самом деле

Во Франции этим словом называют способ нарезки овощей тонкой соломкой, а не блюдо. Есть даже версия, что некий повар по имени Жюльен первым добавил обжаренные овощи в консоме. В России же всё пошло по-своему: жюльеном стали называть запеканку из грибов и курицы под сыром, а теперь и крем-суп на основе этих ингредиентов. В общем, сборная кулинарная солянка, но вкус — на 100% достойный!

Что понадобится (на 4 порции):

Куриный бульон — 1 л

Шампиньоны — 600 г

Молоко — 500 мл

Сливочное масло — 70 г

Пшеничная мука — 20 г

Твёрдый сыр — 60 г

Лук репчатый — 80 г

Морковь — 70 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Сначала — соус бешамель.

Растопите 30 г масла, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета.

Тонкой струйкой влейте молоко, не переставая мешать. Варите до загустения. Снимите с огня, дайте немного остыть, затем протрите через сито.

2. Подготовьте овощи.

Нарежьте грибы кубиками, лук и чеснок мелко порубите, морковь натрите. Обжарьте всё на оставшемся сливочном масле до золотистой корочки. Часть грибов отложите — пойдут на украшение.

3. Варим суп

В кастрюлю с кипящим бульоном выложите овощи с грибами. Доведите до кипения, добавьте бешамель, посолите и поперчите. Снова доведите до кипения.

4. Пробейте блендером.

Суп должен стать однородным и бархатистым. Разлейте по тарелкам, украсьте жареными грибами и, по желанию, добавьте сухарики и щепотку сыра.

Этот суп — тёплый, сливочный, с насыщенным грибным ароматом. И пусть он не настоящий француз, зато в каждой ложке — уют и удовольствие.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

