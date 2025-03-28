Не жюльен, а сказка: суп, который пахнет теплом, сыром и лёгкой драмой

Хотите уютного обеда с нотками праздничной подачи? Приготовьте суп жюльен — вариацию на тему любимой горячей закуски, которую у нас давно считают "французской классикой". Но если копнуть глубже, выяснится: ни о какой Франции в рецепте речи не идёт. Зато вкус — действительно изысканный, как будто из хорошего ресторана. И, да, он легко готовится дома.
Во Франции этим словом называют способ нарезки овощей тонкой соломкой, а не блюдо. Есть даже версия, что некий повар по имени Жюльен первым добавил обжаренные овощи в консоме. В России же всё пошло по-своему: жюльеном стали называть запеканку из грибов и курицы под сыром, а теперь и крем-суп на основе этих ингредиентов. В общем, сборная кулинарная солянка, но вкус — на 100% достойный!
Куриный бульон — 1 л
Шампиньоны — 600 г
Молоко — 500 мл
Сливочное масло — 70 г
Пшеничная мука — 20 г
Твёрдый сыр — 60 г
Лук репчатый — 80 г
Морковь — 70 г
Чеснок — 2 зубчика
Соль, перец — по вкусу
1. Сначала — соус бешамель.
Растопите 30 г масла, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета.
Тонкой струйкой влейте молоко, не переставая мешать. Варите до загустения. Снимите с огня, дайте немного остыть, затем протрите через сито.
2. Подготовьте овощи.
Нарежьте грибы кубиками, лук и чеснок мелко порубите, морковь натрите. Обжарьте всё на оставшемся сливочном масле до золотистой корочки. Часть грибов отложите — пойдут на украшение.
3. Варим суп
В кастрюлю с кипящим бульоном выложите овощи с грибами. Доведите до кипения, добавьте бешамель, посолите и поперчите. Снова доведите до кипения.
4. Пробейте блендером.
Суп должен стать однородным и бархатистым. Разлейте по тарелкам, украсьте жареными грибами и, по желанию, добавьте сухарики и щепотку сыра.
Этот суп — тёплый, сливочный, с насыщенным грибным ароматом. И пусть он не настоящий француз, зато в каждой ложке — уют и удовольствие.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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