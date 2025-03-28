Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
27 лет спустя: Макконахи рассказал, почему Ди Каприо получил роль в Титанике вместо него
Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка
Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати
Хотите сладкие яблоки и крупные томаты? Посейте гречку
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку
Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие
Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы
Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры

Не жюльен, а сказка: суп, который пахнет теплом, сыром и лёгкой драмой

2:33
Еда

Хотите уютного обеда с нотками праздничной подачи? Приготовьте суп жюльен — вариацию на тему любимой горячей закуски, которую у нас давно считают "французской классикой". Но если копнуть глубже, выяснится: ни о какой Франции в рецепте речи не идёт. Зато вкус — действительно изысканный, как будто из хорошего ресторана. И, да, он легко готовится дома.

грибной суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грибной суп

Что такое "жюльен" на самом деле

Во Франции этим словом называют способ нарезки овощей тонкой соломкой, а не блюдо. Есть даже версия, что некий повар по имени Жюльен первым добавил обжаренные овощи в консоме. В России же всё пошло по-своему: жюльеном стали называть запеканку из грибов и курицы под сыром, а теперь и крем-суп на основе этих ингредиентов. В общем, сборная кулинарная солянка, но вкус — на 100% достойный!

Что понадобится (на 4 порции):

  • Куриный бульон — 1 л

  • Шампиньоны — 600 г

  • Молоко — 500 мл

  • Сливочное масло — 70 г

  • Пшеничная мука — 20 г

  • Твёрдый сыр — 60 г

  • Лук репчатый — 80 г

  • Морковь — 70 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Сначала — соус бешамель.

Растопите 30 г масла, добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета.
Тонкой струйкой влейте молоко, не переставая мешать. Варите до загустения. Снимите с огня, дайте немного остыть, затем протрите через сито.

2. Подготовьте овощи.

Нарежьте грибы кубиками, лук и чеснок мелко порубите, морковь натрите. Обжарьте всё на оставшемся сливочном масле до золотистой корочки. Часть грибов отложите — пойдут на украшение.

3. Варим суп

В кастрюлю с кипящим бульоном выложите овощи с грибами. Доведите до кипения, добавьте бешамель, посолите и поперчите. Снова доведите до кипения.

4. Пробейте блендером.

Суп должен стать однородным и бархатистым. Разлейте по тарелкам, украсьте жареными грибами и, по желанию, добавьте сухарики и щепотку сыра.

Этот суп — тёплый, сливочный, с насыщенным грибным ароматом. И пусть он не настоящий француз, зато в каждой ложке — уют и удовольствие.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
Шоу-бизнес
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Путин с АПЛ Архангельск предупредил Украину, Британию и США Любовь Степушова Эволюционный парадокс: психолог-ветеран объяснил, когда убийство становится психологической защитой Игорь Буккер Как российский ИИ переборет санкции: раскрываем секрет будущего Дмитрий Плотников
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Не Тимати: Решетова раскрыла, кто пробудил в ней желание родить второго ребёнка
Школьный ланч или офисный обед: куриный ролл, который всегда кстати
Хотите сладкие яблоки и крупные томаты? Посейте гречку
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Слова против вас: как разговор с ДПС может превратиться в ловушку
Состояние Паши Техника стало критическим: у рэпера отказали лёгкие
Ешь, люби, молись: Седокова нашла лекарство от боли после трагической смерти Тиммы
Аббатство Даунтон завершит историю: третий фильм получил финальное название и дату премьеры
Порядок важен: как правильно сочетать кардио и силовые без вреда для прогресса
Европа не готова к электромобилям — цифры продаж это доказывают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.