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Секрет корн-дога: как приготовить сосиску в тесте, которая станет любимой

2:28
Еда

Корн-доги — это не просто еда, это настоящий аттракцион вкуса. И пусть классика предполагает толпу гостей, ничто не мешает устроить себе праздник даже вдвоём. Но всё же, прежде чем приступать, важно определиться с двумя вещами: размер сосисок и глубина посуды для фритюра. Это определяет, сколько масла понадобится — не меньше литра, даже если вы готовите всего пару порций.

Блюдо с корн-догами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Блюдо с корн-догами

Какие сосиски подойдут

Абсолютно любые — куриные, говяжьи, молочные. Главное — чтобы были вкусные и не слишком толстые, иначе не успеют прогреться внутри.

  • Маленькие — жарьте целиком.

  • Большие — разрежьте пополам.

  • Насадите на шпажки и промокните бумажным полотенцем.

Ингредиенты на 5 порций:

  • Сосиски — 500 г

  • Мука кукурузная — 150 г

  • Мука пшеничная — 120 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Разрыхлитель — 3 г

  • Соль — 2 г

  • Молоко — 250 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мёд — 2 ч. л.

  • Масло растительное (в тесто) — 1 ст. л.

  • Масло для фритюра — 1 л

Как готовить:

1. Подготовьте фритюр.

Налейте масло в узкую, но глубокую кастрюлю. Разогрейте до 170-180 °C.

2. Смешайте тесто.

В одной миске — мука, сахар, соль, разрыхлитель.
В другой — молоко, яйцо, масло и мёд.
Соедините всё до густой массы, которая держится на ложке и не стекает. Перелейте в высокий стакан или банку — удобно обмакивать сосиски.

3. Окуните сосиску в тесто.

Покрутите, чтобы тесто равномерно обволокло сосиску. Излишки пусть стекают.

4. Обжаривайте.

Опустите сосиску во фритюр. Жарьте по 2-3 штуки одновременно, не перегружая масло. 3 минуты — и корочка станет золотистой и хрустящей.

5. Удалите лишнее масло.

Готовые корн-доги выложите на бумажные полотенца. Подавайте с кетчупом, горчицей, сырным соусом — или сразу со всеми.

Идеально для вечеринки, пикника или просто потому что захотелось чего-то вкусного и весёлого.

Уточнения

Корн-дог (англ. corn-dog — букв. «кукурузная собака») — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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