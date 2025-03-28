Секрет корн-дога: как приготовить сосиску в тесте, которая станет любимой

Корн-доги — это не просто еда, это настоящий аттракцион вкуса. И пусть классика предполагает толпу гостей, ничто не мешает устроить себе праздник даже вдвоём. Но всё же, прежде чем приступать, важно определиться с двумя вещами: размер сосисок и глубина посуды для фритюра. Это определяет, сколько масла понадобится — не меньше литра, даже если вы готовите всего пару порций.
Абсолютно любые — куриные, говяжьи, молочные. Главное — чтобы были вкусные и не слишком толстые, иначе не успеют прогреться внутри.
Маленькие — жарьте целиком.
Большие — разрежьте пополам.
Насадите на шпажки и промокните бумажным полотенцем.
Сосиски — 500 г
Мука кукурузная — 150 г
Мука пшеничная — 120 г
Сахар — 1 ст. л.
Разрыхлитель — 3 г
Соль — 2 г
Молоко — 250 мл
Яйцо — 1 шт.
Мёд — 2 ч. л.
Масло растительное (в тесто) — 1 ст. л.
Масло для фритюра — 1 л
1. Подготовьте фритюр.
Налейте масло в узкую, но глубокую кастрюлю. Разогрейте до 170-180 °C.
2. Смешайте тесто.
В одной миске — мука, сахар, соль, разрыхлитель.
В другой — молоко, яйцо, масло и мёд.
Соедините всё до густой массы, которая держится на ложке и не стекает. Перелейте в высокий стакан или банку — удобно обмакивать сосиски.
3. Окуните сосиску в тесто.
Покрутите, чтобы тесто равномерно обволокло сосиску. Излишки пусть стекают.
4. Обжаривайте.
Опустите сосиску во фритюр. Жарьте по 2-3 штуки одновременно, не перегружая масло. 3 минуты — и корочка станет золотистой и хрустящей.
5. Удалите лишнее масло.
Готовые корн-доги выложите на бумажные полотенца. Подавайте с кетчупом, горчицей, сырным соусом — или сразу со всеми.
Идеально для вечеринки, пикника или просто потому что захотелось чего-то вкусного и весёлого.
Корн-дог (англ. corn-dog — букв. «кукурузная собака») — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.
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