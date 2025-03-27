Забудьте про тушёнку: с тунцом гречка раскрывается по-новому

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите гречку с тушёнкой? Тогда попробуйте её "рыбного собрата" — гречневую кашу с консервированным тунцом. Это сытное, сбалансированное и очень простое блюдо порадует нежной текстурой и деликатным вкусом. Тунец в собственном соку не жирный и по консистенции напоминает мясо, а значит, отлично заменит привычную тушёнку. Идеален для быстрого ужина или лёгкого обеда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Что понадобится (на 3 порции):

Гречка — 165 г (1 стакан)

Вода — 400 мл

Соль — 2 г

Репчатый лук — 1 шт. (80 г)

Тунец консервированный в собственном соку — 150 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Петрушка — 2 веточки

Листья салата и томаты черри — по желанию для подачи

Как готовить:

Промойте гречку, удалите тёмные зёрна. Залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения. Варите на среднем огне под крышкой 15-20 минут до готовности. Пока варится крупа, нарежьте лук кубиками. Слейте жидкость из банки с тунцом и разомните рыбу вилкой. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до мягкости и лёгкого карамельного оттенка (3-4 минуты). Добавьте тунец, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Хотите ярче вкус? Добавьте в сковороду вяленые томаты, корнишоны, оливки или шампиньоны — с тунцом они прекрасно сочетаются. Смешайте гречку с обжаренной смесью, накройте крышкой и дайте настояться пару минут. Или подайте по слоям: гречка — снизу, ароматная обжарка — сверху. Блюдо будет выглядеть эффектнее. Посыпьте мелко нарубленной петрушкой. Дополните листьями салата и томатами черри. По желанию — немного томатного соуса.

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.

