Забудьте про тушёнку: с тунцом гречка раскрывается по-новому

Любите гречку с тушёнкой? Тогда попробуйте её "рыбного собрата" — гречневую кашу с консервированным тунцом. Это сытное, сбалансированное и очень простое блюдо порадует нежной текстурой и деликатным вкусом. Тунец в собственном соку не жирный и по консистенции напоминает мясо, а значит, отлично заменит привычную тушёнку. Идеален для быстрого ужина или лёгкого обеда.
Гречка — 165 г (1 стакан)
Вода — 400 мл
Соль — 2 г
Репчатый лук — 1 шт. (80 г)
Тунец консервированный в собственном соку — 150 г
Растительное масло — 1 ст. л.
Петрушка — 2 веточки
Листья салата и томаты черри — по желанию для подачи
Промойте гречку, удалите тёмные зёрна. Залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения. Варите на среднем огне под крышкой 15-20 минут до готовности.
Пока варится крупа, нарежьте лук кубиками. Слейте жидкость из банки с тунцом и разомните рыбу вилкой.
Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до мягкости и лёгкого карамельного оттенка (3-4 минуты). Добавьте тунец, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты.
Хотите ярче вкус? Добавьте в сковороду вяленые томаты, корнишоны, оливки или шампиньоны — с тунцом они прекрасно сочетаются.
Смешайте гречку с обжаренной смесью, накройте крышкой и дайте настояться пару минут.
Или подайте по слоям: гречка — снизу, ароматная обжарка — сверху. Блюдо будет выглядеть эффектнее.
Посыпьте мелко нарубленной петрушкой. Дополните листьями салата и томатами черри. По желанию — немного томатного соуса.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini.
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