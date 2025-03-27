Зола — враг картошки? Разбираем, почему так происходит

Древесная зола — любимый дачниками помощник в борьбе за урожай. Её щедро рассыпают по грядкам, считая универсальным источником калия и фосфора. Но мало кто знает, что для картофеля это средство может обернуться настоящей катастрофой.
На первый взгляд, всё логично: зола обогащает почву и улучшает её состав. Но именно это и становится проблемой. Дело в том, что зола понижает кислотность грунта, а для картофеля это может быть губительно.
Щелочная почва блокирует усвоение важных микроэлементов, и клубни начинают страдать от их нехватки.
Клубни вырастают мелкими и теряют товарный вид.
Увеличивается риск заболевания паршой, особенно в условиях низкой кислотности.
Почва теряет баланс, а вместе с ним и способность кормить картофель полноценно.
Многие используют золу "на глаз", забывая, что не все культуры одинаково её переносят. Для томатов, капусты или моркови — прекрасно. А вот картофель предпочитает нейтральную или слегка кислую почву, и в "золенных" грядках чувствует себя неуютно.
Если отказаться от золы совсем не хочется:
Обязательно проверьте кислотность почвы.
Используйте золу в умеренных дозах.
Не посыпайте ею клубни при посадке.
Идеально — применять её на других участках, где растут менее чувствительные культуры.
Хороший урожай картофеля — это не только уход, но и знание его потребностей. Зола — не всегда друг, особенно если использовать её без оглядки на особенности почвы.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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