Когда хочется чего-то простого, нежного и полезного — этот рецепт станет настоящей находкой. Цветная капуста, тушённая в сметане, — идеальный гарнир к рыбе, курице или кролику. А с добавлением сыра, тофу или яйца — полноценное самостоятельное блюдо. Готовится быстро, а вкус и аромат делают его фаворитом на кухне.
Цветная капуста — 1 кочан (примерно 650 г)
Сметана 20% — 180 г
Вода — 200 мл
Растительное масло — 1 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик
Свежая зелень (петрушка, кинза и др.) — 0,5 пучка
Паприка — щепотка
Соль — по вкусу
Розовый или красный перец — по желанию для подачи
Подготовьте продукты.
Промойте капусту и зелень, очистите чеснок. Разберите капусту на соцветия, измельчите зелень и пропустите чеснок через пресс.
Тушите капусту.
Выложите соцветия на разогретую толстостенную сковороду, влейте воду, накройте крышкой и тушите 5 минут на среднем огне, пока капуста не станет мягкой.
Добавьте аромат.
Когда вода испарится, добавьте масло и чеснок, обжарьте до появления аппетитного аромата.
Вмешайте сметану.
Добавьте сметану, аккуратно перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты. Смесь должна прогреться, но не закипеть.
Финальный штрих.
Снимите сковороду с огня. Добавьте зелень, соль, паприку — и хорошо перемешайте. Можно экспериментировать: копчёная паприка, щепотка мускатного ореха, карри или куркума придадут блюду новый оттенок.
Подавайте с любовью.
Цветная капуста хороша как гарнир или как основное блюдо — особенно с тёплым хлебом и свежей зеленью.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.