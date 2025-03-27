Цветная капуста с соусом, который любят даже дети

Когда хочется чего-то простого, нежного и полезного — этот рецепт станет настоящей находкой. Цветная капуста, тушённая в сметане, — идеальный гарнир к рыбе, курице или кролику. А с добавлением сыра, тофу или яйца — полноценное самостоятельное блюдо. Готовится быстро, а вкус и аромат делают его фаворитом на кухне.

Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветная капуста в кляре

Что понадобится на 3 порции:

Цветная капуста — 1 кочан (примерно 650 г)

Сметана 20% — 180 г

Вода — 200 мл

Растительное масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Свежая зелень (петрушка, кинза и др.) — 0,5 пучка

Паприка — щепотка

Соль — по вкусу

Розовый или красный перец — по желанию для подачи

Как готовить:

Подготовьте продукты.

Промойте капусту и зелень, очистите чеснок. Разберите капусту на соцветия, измельчите зелень и пропустите чеснок через пресс. Тушите капусту.

Выложите соцветия на разогретую толстостенную сковороду, влейте воду, накройте крышкой и тушите 5 минут на среднем огне, пока капуста не станет мягкой. Добавьте аромат.

Когда вода испарится, добавьте масло и чеснок, обжарьте до появления аппетитного аромата. Вмешайте сметану.

Добавьте сметану, аккуратно перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты. Смесь должна прогреться, но не закипеть. Финальный штрих.

Снимите сковороду с огня. Добавьте зелень, соль, паприку — и хорошо перемешайте. Можно экспериментировать: копчёная паприка, щепотка мускатного ореха, карри или куркума придадут блюду новый оттенок. Подавайте с любовью.

Цветная капуста хороша как гарнир или как основное блюдо — особенно с тёплым хлебом и свежей зеленью.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

