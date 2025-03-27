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Цветная капуста с соусом, который любят даже дети

Еда

Когда хочется чего-то простого, нежного и полезного — этот рецепт станет настоящей находкой. Цветная капуста, тушённая в сметане, — идеальный гарнир к рыбе, курице или кролику. А с добавлением сыра, тофу или яйца — полноценное самостоятельное блюдо. Готовится быстро, а вкус и аромат делают его фаворитом на кухне.

Цветная капуста в кляре
Фото: Adobe Stock by oktay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветная капуста в кляре

Что понадобится на 3 порции:

  • Цветная капуста — 1 кочан (примерно 650 г)

  • Сметана 20% — 180 г

  • Вода — 200 мл

  • Растительное масло — 1 ст. л.

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Свежая зелень (петрушка, кинза и др.) — 0,5 пучка

  • Паприка — щепотка

  • Соль — по вкусу

  • Розовый или красный перец — по желанию для подачи

Как готовить:

  1. Подготовьте продукты.
    Промойте капусту и зелень, очистите чеснок. Разберите капусту на соцветия, измельчите зелень и пропустите чеснок через пресс.

  2. Тушите капусту.
    Выложите соцветия на разогретую толстостенную сковороду, влейте воду, накройте крышкой и тушите 5 минут на среднем огне, пока капуста не станет мягкой.

  3. Добавьте аромат.
    Когда вода испарится, добавьте масло и чеснок, обжарьте до появления аппетитного аромата.

  4. Вмешайте сметану.
    Добавьте сметану, аккуратно перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты. Смесь должна прогреться, но не закипеть.

  5. Финальный штрих.
    Снимите сковороду с огня. Добавьте зелень, соль, паприку — и хорошо перемешайте. Можно экспериментировать: копчёная паприка, щепотка мускатного ореха, карри или куркума придадут блюду новый оттенок.

  6. Подавайте с любовью.
    Цветная капуста хороша как гарнир или как основное блюдо — особенно с тёплым хлебом и свежей зеленью.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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