ТОП-5 блюд из макарон от бабушек СССР

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР макароны были доступным и сытным продуктом, из которого готовили множество простых, но вкусных блюд.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макароны с фаршем

Бабушки умели превращать обычные макароны в настоящие кулинарные шедевры, которые любили и взрослые, и дети. Давайте вспомним самые популярные макаронные блюда советской кухни!

1. Макароны по-флотски

Что нужно: макароны, мясной фарш (или тушенка), лук, масло, соль и перец.

Как готовили: отваренные макароны обжаривали с луком и мясом, приправляя солью и перцем. Простое и питательное блюдо, которое было особенно популярно среди студентов и рабочих.

2. Запеканка из макарон с творогом

Что нужно: макароны, творог, яйца, сахар, сметана, ваниль.

Как готовили: сваренные макароны смешивали с творогом, яйцами и сахаром, выкладывали в форму и запекали в духовке. Иногда добавляли изюм или яблоки.

3. Лапша с молоком

Что нужно: тонкая домашняя лапша (или магазинные макароны), молоко, сахар, масло.

Как готовили: лапшу варили в молоке, добавляя немного сахара и сливочного масла. Это блюдо было любимым завтраком детей.

4. Макароны с яйцом и луком

Что нужно: макароны, яйца, лук, масло, соль.

Как готовили: обжаренный лук смешивали с макаронами, затем добавляли взбитые яйца и обжаривали до готовности. Блюдо получалось сытным и ароматным.

5. Сладкие макароны с сахаром и маслом

Что нужно: макароны, сахар, масло.

Как готовили: отваренные макароны заправляли сливочным маслом и посыпали сахаром. Иногда добавляли варенье или сгущёнку. Это было быстрое и вкусное лакомство.

Советские бабушки умели готовить из самых простых продуктов, превращая макароны в разнообразные и вкусные блюда. Эти рецепты по-прежнему любимы многими и передаются из поколения в поколение.