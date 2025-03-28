Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт лимонного пудинга вас приятно удивит своей простотой и легкостью. Вы сможете приготовить его в одной миске, смешав все ингредиенты в кастрюле для запекания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лимонный пудинг

Предварительное объединение компонентов заварного крема перед нагреванием помогает избежать комков и свертывания, а процеживание после приготовления обеспечивает гладкость и кремообразность. Подавайте этот солнечный десерт с взбитыми сливками и нежными безе для незабываемого вкуса, рекомендует RealSimple.

Ингредиенты:

1/4 стакана кукурузного крахмала;

1 стакан + 1 ст. л. сахарного песка, разделенного;

4 больших яичных желтка;

2 стакана цельного молока;

1 ст. л. лимонной цедры + 1/2 стакана сока (из 3-4 лимонов) и цедра для украшения;

2 ст. л. несоленого масла;

1 стакан густых сливок;

Дольки лимона для украшения;

Ванильное печенье безе для украшения.

Приготовление:

Смешивание основы для пудинга: взбейте кукурузный крахмал и 1 стакан сахара в средней кастрюле. Взбейте яичные желтки. Смешайте молоко и лимонный сок. Готовьте на средне-высокой температуре, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не начнет пузыриться, около 6 минут. Добавьте масло и взбивайте до полного растворения, около 1 минуты. Процедите смесь через мелкое сито в среднюю жаропрочную миску. Добавьте лимонную цедру. Накройте поверхность пудинга полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить образование корки. Охладите в холодильнике минимум 2 часа, но лучше всего до 3 дней. Приготовление взбитых сливок: Взбейте сливки и оставшуюся 1 ст. л. сахара в средней миске электрическим миксером до образования средних пиков, 1-2 минуты. Украшение и подача: разложите пудинг по 4 порционным стаканам. Сверху выложите взбитые сливки, дольки лимона и ванильное печенье безе. Украсьте лимонной цедрой.

Советы по хранению:

Пудинг можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Украсьте непосредственно перед подачей.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) - категория сладких блюд кремообразной консистенции, которые в англоязычной литературе именуются пудингами.

