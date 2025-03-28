Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метод "блокировка почвы" помогает садоводам сократить использование пластика и торфа
Полная Луна мешает спать? Исследование показало, что с телом происходит ночью
Стиральная машина обманывает со временем стирки: вот почему это происходит
Восемь суперкаров исчезли за ночь, но это не сюжет фильма, а реальность завода Chevrolet
Гелевые маски для лица: пять причин, почему стоит их попробовать и три — почему нет
Валюта, акции, облигации: на чём зарабатывают россияне
Сэмюэл Л. Джексон: Я много раз умирал, но все помнят именно эту смерть
Космический парадокс: почему спиральные галактики оказались опаснее, чем думали учёные
Скандал на поле: чемпион Нунес разоблачает поведение бразильской сборной после поражения от Аргентины

Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске

2:28
Еда

Этот рецепт лимонного пудинга вас приятно удивит своей простотой и легкостью. Вы сможете приготовить его в одной миске, смешав все ингредиенты в кастрюле для запекания.

Лимонный пудинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лимонный пудинг

Предварительное объединение компонентов заварного крема перед нагреванием помогает избежать комков и свертывания, а процеживание после приготовления обеспечивает гладкость и кремообразность. Подавайте этот солнечный десерт с взбитыми сливками и нежными безе для незабываемого вкуса, рекомендует RealSimple.

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана кукурузного крахмала;
  • 1 стакан + 1 ст. л. сахарного песка, разделенного;
  • 4 больших яичных желтка;
  • 2 стакана цельного молока;
  • 1 ст. л. лимонной цедры + 1/2 стакана сока (из 3-4 лимонов) и цедра для украшения;
  • 2 ст. л. несоленого масла;
  • 1 стакан густых сливок;
  • Дольки лимона для украшения;
  • Ванильное печенье безе для украшения.

Приготовление:

  1. Смешивание основы для пудинга: взбейте кукурузный крахмал и 1 стакан сахара в средней кастрюле.
  2. Взбейте яичные желтки.
  3. Смешайте молоко и лимонный сок.
  4. Готовьте на средне-высокой температуре, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не начнет пузыриться, около 6 минут.
  5. Добавьте масло и взбивайте до полного растворения, около 1 минуты.
  6. Процедите смесь через мелкое сито в среднюю жаропрочную миску.
  7. Добавьте лимонную цедру.
  8. Накройте поверхность пудинга полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить образование корки.
  9. Охладите в холодильнике минимум 2 часа, но лучше всего до 3 дней.
  10. Приготовление взбитых сливок:
  11. Взбейте сливки и оставшуюся 1 ст. л. сахара в средней миске электрическим миксером до образования средних пиков, 1-2 минуты.
  12. Украшение и подача: разложите пудинг по 4 порционным стаканам. Сверху выложите взбитые сливки, дольки лимона и ванильное печенье безе. Украсьте лимонной цедрой.

Советы по хранению:

Пудинг можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Украсьте непосредственно перед подачей.

Уточнения

Пу́динг (англ. pudding) - категория сладких блюд кремообразной консистенции, которые в англоязычной литературе именуются пудингами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами
Домашние животные
Не просто привычка: зачем собака ложится спать рядом с вами Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Последние материалы
Болезненные диверсии: СБУ вербует инвалидов для совершения терактов
Броня крепка и танки наши быстры: раскрыты подробности российских танков будущего
Готовы гнать домой: украинцы поставили рекорд по ненависти европейцев
Неудачный трип: оскорбления Зеленского были вызваны наркотическим опьянением
Разбитые меты: Америка не пустит Украину ни в НАТО, ни в ЕС
Америка не верит: общество США ждет крах своей экономики
Кот месит плед, как тесто на пирожки: мило, но в этом есть древний смысл
Забудьте о химических репеллентах: лавровый лист прогонит насекомых и успокоит нервы
Америка сгорит в революции: Маск призывает к реформам страны
Не цифра в паспорте: когда на самом деле начинается старость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.