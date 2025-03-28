Забудьте о сложностях: этот лимонный пудинг тает во рту, а готовится в одной миске

Этот рецепт лимонного пудинга вас приятно удивит своей простотой и легкостью. Вы сможете приготовить его в одной миске, смешав все ингредиенты в кастрюле для запекания.
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Лимонный пудинг
Предварительное объединение компонентов заварного крема перед нагреванием помогает избежать комков и свертывания, а процеживание после приготовления обеспечивает гладкость и кремообразность. Подавайте этот солнечный десерт с взбитыми сливками и нежными безе для незабываемого вкуса, рекомендует RealSimple.
Ингредиенты:
1/4 стакана кукурузного крахмала;
1 стакан + 1 ст. л. сахарного песка, разделенного;
4 больших яичных желтка;
2 стакана цельного молока;
1 ст. л. лимонной цедры + 1/2 стакана сока (из 3-4 лимонов) и цедра для украшения;
2 ст. л. несоленого масла;
1 стакан густых сливок;
Дольки лимона для украшения;
Ванильное печенье безе для украшения.
Приготовление:
Смешивание основы для пудинга: взбейте кукурузный крахмал и 1 стакан сахара в средней кастрюле.
Взбейте яичные желтки.
Смешайте молоко и лимонный сок.
Готовьте на средне-высокой температуре, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет и не начнет пузыриться, около 6 минут.
Добавьте масло и взбивайте до полного растворения, около 1 минуты.
Процедите смесь через мелкое сито в среднюю жаропрочную миску.
Добавьте лимонную цедру.
Накройте поверхность пудинга полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить образование корки.
Охладите в холодильнике минимум 2 часа, но лучше всего до 3 дней.
Приготовление взбитых сливок:
Взбейте сливки и оставшуюся 1 ст. л. сахара в средней миске электрическим миксером до образования средних пиков, 1-2 минуты.
Украшение и подача: разложите пудинг по 4 порционным стаканам. Сверху выложите взбитые сливки, дольки лимона и ванильное печенье безе. Украсьте лимонной цедрой.
Советы по хранению:
Пудинг можно приготовить заранее и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Украсьте непосредственно перед подачей.
Уточнения
Пу́динг (англ. pudding) - категория сладких блюд кремообразной консистенции, которые в англоязычной литературе именуются пудингами.