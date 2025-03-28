Секретное оружие против болезней: что скрывают кефир, йогурт и квашеная капуста

Ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и натто, широко распространены в нашем питании. Этот процесс, при котором бактерии и дрожжи перерабатывают продукты, расщепляя углеводы и выделяя кислоты, спирты или газы, не только продлевает срок их хранения, но и улучшает усвояемость и обогащает полезными веществами.
Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Валерия Антюфеева рассказала о пользе ферментированных продуктов для здоровья. Она отметила, что такие продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Регулярное употребление пробиотиков может быть полезно при синдроме раздраженного кишечника и диарее, вызванной приемом антибиотиков, пишет Газета.Ru.
Ферментированные продукты также способствуют лучшему усвоению питательных веществ. В процессе ферментации разрушаются антинутриенты — вещества, препятствующие усвоению минералов. Например, квашеная капуста после ферментации содержит больше доступного витамина C, чем свежая.
Кроме того, эти продукты укрепляют иммунитет. Кишечник играет важную роль в иммунной системе, и пробиотики стимулируют выработку антител, защищая организм от вредных микроорганизмов.
Исследования также показывают, что ферментированные продукты могут влиять на настроение. Между кишечником и мозгом существует тесная связь, и пробиотики могут снижать уровень стресса и тревожности.
Таким образом, ферментированные продукты не только являются вкусным дополнением к рациону, но и оказывают положительное влияние на здоровье, улучшая пищеварение, повышая усвоение питательных веществ и способствуя улучшению настроения.
Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.
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