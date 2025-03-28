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Секретное оружие против болезней: что скрывают кефир, йогурт и квашеная капуста

1:57
Еда

Ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и натто, широко распространены в нашем питании. Этот процесс, при котором бактерии и дрожжи перерабатывают продукты, расщепляя углеводы и выделяя кислоты, спирты или газы, не только продлевает срок их хранения, но и улучшает усвояемость и обогащает полезными веществами.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квашеная капуста

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Валерия Антюфеева рассказала о пользе ферментированных продуктов для здоровья. Она отметила, что такие продукты содержат пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Регулярное употребление пробиотиков может быть полезно при синдроме раздраженного кишечника и диарее, вызванной приемом антибиотиков, пишет Газета.Ru.

Ферментированные продукты также способствуют лучшему усвоению питательных веществ. В процессе ферментации разрушаются антинутриенты — вещества, препятствующие усвоению минералов. Например, квашеная капуста после ферментации содержит больше доступного витамина C, чем свежая.

Кроме того, эти продукты укрепляют иммунитет. Кишечник играет важную роль в иммунной системе, и пробиотики стимулируют выработку антител, защищая организм от вредных микроорганизмов.

Исследования также показывают, что ферментированные продукты могут влиять на настроение. Между кишечником и мозгом существует тесная связь, и пробиотики могут снижать уровень стресса и тревожности.

Таким образом, ферментированные продукты не только являются вкусным дополнением к рациону, но и оказывают положительное влияние на здоровье, улучшая пищеварение, повышая усвоение питательных веществ и способствуя улучшению настроения.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
 

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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