Этот способ заваривания кофе влияет на холестерин: проверьте, как вы пьёте

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, что утренний кофе из офисной кофемашины — просто ритуал. Но что, если за этой привычкой скрывается риск для здоровья?

Шведские исследователи проанализировали состав напитков, приготовленных в автоматических кофемашинах, и обнаружили тревожную особенность: в них значительно выше содержание дитерпенов — веществ, которые способны повышать уровень "плохого" холестерина в крови. Исследование опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Что именно нашли ученые

Команда изучала кофе из 14 автоматов, установленных в медицинских учреждениях. Образцы собирали дважды с интервалом в несколько недель — чтобы убедиться, что данные стабильны. Использовали одинаковые порции и стандартные настройки.

Сравнение показало:

кофе из автоматов содержит больше дитерпенов, чем напиток, прошедший бумажную фильтрацию (как в обычной капельной кофеварке);

но меньше, чем кофе, приготовленный без фильтра — например, во френч-прессе или по-турецки.

Почему это важно

Дитерпены — это органические соединения, среди которых наиболее изучены кафестол и кахвеол. Они могут влиять на работу печени, провоцируя рост уровня липопротеидов низкой плотности — того самого "плохого" холестерина. А он, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при регулярном употреблении.

Что делать

Исследователи не призывают отказаться от кофе. Но советуют задуматься о способе его приготовления. Фильтрация — простой и эффективный способ снизить уровень дитерпенов в напитке. То есть, обычная фильтр-кофеварка может быть безопаснее для сердца, чем автоматическая машина.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

