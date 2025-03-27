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Горячая правда: как кипячение блокирует пластиковую атаку

2:26
Еда

Мы уже давно слышали, что микропластик — повсюду. Он в воздухе, на продуктах, в организме. Но что если скажем, что одна из самых простых кухонных привычек может резко сократить его попадание в наше тело?

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

В 2024 году китайские учёные из медицинского университета Гуанчжоу и университета Цзинаня провели любопытный эксперимент: они проверили, как кипячение и последующая фильтрация влияют на содержание микропластика в воде — и получили неожиданные результаты.

Чтобы оценить эффективность метода, в мягкую и жёсткую водопроводную воду добавляли микропластик и нанопластик, затем кипятили её и фильтровали осадок. В отдельных случаях удавалось избавиться до 90% вредных частиц. Особенно хорошо это сработало в жёсткой воде — именно той, в которой появляется накипь в чайниках.

"Наши результаты показали, что эффективность осаждения нанопластика увеличивается с ростом жёсткости воды при кипячении”, — пишут исследователи.

Например, при содержании кальция 80 мг/л удавалось удалить 34% микропластика. А при 300 мг/л — уже 90%.

Объяснение простое: при нагреве в жёсткой воде образуется известковый налёт (карбонат кальция), который буквально впитывает микропластик, осаждая его вместе с минеральным налётом. Далее частицы легко удалить обычным кухонным ситечком.

"Эта простая стратегия кипячения может 'деконтаминировать' водопроводную воду от нанопластика и уменьшить его попадание в организм человека”, — отмечает биомедицинский инженер Цзимин Ю.

Метод показал эффективность даже в мягкой воде — там удавалось удалить около 25% вредных частиц. А ведь всё, что нужно — это чайник и фильтр для чая.

Несмотря на то что микропластик всё ещё активно исследуется, уже известно: он может изменять микрофлору кишечника и влиять на устойчивость к антибиотикам. Поэтому любой способ снизить его потребление — на вес золота.

Пить кипячёную воду — это потенциально эффективная долгосрочная стратегия по снижению глобального воздействия микропластика.И, возможно, привычка, которая раньше казалась сугубо локальной традицией, теперь станет мировым трендом.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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