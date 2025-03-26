ТОП-5 самых вкусных выпечек от бабушек СССР

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские бабушки умели готовить так, что запах свежей выпечки собирал за столом всю семью.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Простые, но вкусные рецепты передавались из поколения в поколение, а ароматы пирогов, булочек и печенья наполняли дома уютом. Давайте вспомним 5 самых любимых видов выпечки, которые часто готовили бабушки в СССР.

1. Пирожки с картошкой, капустой или повидлом

Это настоящая классика! Пирожки пекли и жарили, а начинки могли быть самыми разными: картофельное пюре, тушеная капуста, яблочное повидло или сладкий творог.

Особенно вкусными были пирожки, которые бабушки доставали прямо из русской печи или духовки.

2. Шарлотка с яблоками

Быстрая и простая в приготовлении, но невероятно вкусная выпечка. Яблоки резали кусочками, заливали тестом и запекали — в итоге получался нежный и ароматный пирог, который часто подавали с чаем.

3. Булочки с сахаром ("плюшки")

Мягкие, сладкие, с золотистой корочкой и хрустящим сахаром сверху — такие булочки можно было встретить в любой советской семье. Их обычно делали в форме "сердечек".

4. Творожные сочники

Это был любимый десерт и детей, и взрослых. Полукруглые пирожки из песочного теста с нежной творожной начинкой часто готовили к чаю или брали с собой на прогулку.

5. Оладьи или пышки

Пышные, румяные оладушки на кефире или дрожжах часто жарили на завтрак. Их ели со сметаной, вареньем или сгущёнкой, а иногда просто посыпали сахарной пудрой.

Выпечка советских бабушек была не просто вкусной, но и особенной — она дарила тепло и уют. Многие из этих рецептов до сих пор популярны, потому что они простые, доступные и проверенные временем.