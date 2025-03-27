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Неожиданный враг: этот несладкий напиток резко повышает уровень глюкозы в крови

2:05
Еда

Хотя пиво обычно воспринимается как горький напиток без сахара, оно может значительно повысить уровень глюкозы в крови. Это происходит потому, что пиво содержит простые углеводы из солода и ячменя, которые легко преобразуются в глюкозу в организме.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Эксперты утверждают, что пиво может вызывать резкие скачки гликемического индекса. Хотя оно не является основным фактором быстрого повышения уровня сахара, чрезмерное употребление напитка может существенно увеличить его.

Алкоголь временно снижает уровень глюкозы, подавляя её выработку печенью. Однако углеводы в пиве быстро перерабатываются, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это связано с высоким гликемическим индексом напитка. Регулярное чрезмерное потребление пива может повысить риск инсулинорезистентности и развития диабета 2 типа, пишет бразильское издание Correio24horas.com.

Количество углеводов в алкогольных напитках влияет на гликемический ответ. В 200 мл пива содержится 7,4 г углеводов, что больше, чем в 200 мл красного вина (3,4 г) или натурального апельсинового сока (20,8 г). Однако апельсиновый сок имеет более низкий гликемический индекс из-за содержания фруктозы, которая медленнее повышает уровень глюкозы по сравнению с глюкозой в пиве. Однако из-за большего объёма потребляемого пива его влияние на уровень сахара в крови может быть сильнее.

Смешивание пива с газированными напитками и соками может усилить гликемические скачки и увеличить риск для людей, контролирующих уровень глюкозы.

Таким образом, важно с осторожностью относиться к употреблению пива, несмотря на его горький вкус. Чрезмерное потребление этого напитка может негативно сказаться на здоровье обмена веществ.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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