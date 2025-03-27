Минус сантиметры на талии: всего одна чашка в день, и живот уходит

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые травяные чаи, особенно в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью, способны ускорить процесс похудения. Всё дело в их природных свойствах: они разгоняют обмен веществ, улучшают пищеварение и обладают мощным антиоксидантным эффектом.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Плюс — многие из них работают как натуральные мочегонные средства, избавляя от отёков и выводя токсины. В результате — уменьшение объёмов и улучшение самочувствия.

1. Годжи-ягоды в чашке

1 ст. л. сушёных ягод годжи

250 мл воды

Залейте ягоды кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Пейте тёплым.

2. Имбирный удар по жиру

Несколько ломтиков имбиря

500 мл воды

Сок половины лимона

Имбирь варите 10 минут на среднем огне. Добавьте лимонный сок после процеживания.

3. Горький, но полезный одуванчик

1 ч. л. сушёных листьев

250 мл воды

Залейте кипятком, накройте и настаивайте 10 минут. Процедите и выпейте.

4. Артишок в борьбе с токсинами

1 ст. л. сушёной артишоковой травы

500 мл воды

Сок одного лимона

Приготовьте как обычный настой: залейте кипятком, оставьте на 10 минут, процедите, добавьте лимон.

5. Экзотика с нотками горечи: ананас и каркадэ

Кожура половины ананаса

Кожура 1 апельсина

1 ст. л. каркадэ

1 ст. л. молотого имбиря

1 л воды

Сначала кипятите кожуру с имбирём 10 минут, затем добавьте каркадэ и настаивайте под крышкой ещё 5 минут.

6. Хвощ — не только для волос

1 ст. л. сухой хвоща

250 мл воды

Кипятите воду, добавьте траву и настаивайте под крышкой 10 минут. Процедите.

7. Зелёный чай с лимоном: проверенная классика

1 ч. л. листьев зелёного чая

250 мл воды

Сок половины лимона

Заваривайте в горячей (но не кипящей!) воде 5 минут. После этого добавьте лимон.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



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