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Минус сантиметры на талии: всего одна чашка в день, и живот уходит

2:30
Еда

Некоторые травяные чаи, особенно в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью, способны ускорить процесс похудения. Всё дело в их природных свойствах: они разгоняют обмен веществ, улучшают пищеварение и обладают мощным антиоксидантным эффектом.

Тонкая талия
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Тонкая талия

Плюс — многие из них работают как натуральные мочегонные средства, избавляя от отёков и выводя токсины. В результате — уменьшение объёмов и улучшение самочувствия.

1. Годжи-ягоды в чашке

  • 1 ст. л. сушёных ягод годжи
  • 250 мл воды

Залейте ягоды кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Пейте тёплым.

2. Имбирный удар по жиру

  • Несколько ломтиков имбиря
  • 500 мл воды
  • Сок половины лимона

Имбирь варите 10 минут на среднем огне. Добавьте лимонный сок после процеживания.

3. Горький, но полезный одуванчик

  • 1 ч. л. сушёных листьев
  • 250 мл воды

Залейте кипятком, накройте и настаивайте 10 минут. Процедите и выпейте.

4. Артишок в борьбе с токсинами

  • 1 ст. л. сушёной артишоковой травы
  • 500 мл воды
  • Сок одного лимона

Приготовьте как обычный настой: залейте кипятком, оставьте на 10 минут, процедите, добавьте лимон.

5. Экзотика с нотками горечи: ананас и каркадэ

  • Кожура половины ананаса
  • Кожура 1 апельсина
  • 1 ст. л. каркадэ
  • 1 ст. л. молотого имбиря
  • 1 л воды

Сначала кипятите кожуру с имбирём 10 минут, затем добавьте каркадэ и настаивайте под крышкой ещё 5 минут.

6. Хвощ — не только для волос

  • 1 ст. л. сухой хвоща
  • 250 мл воды

Кипятите воду, добавьте траву и настаивайте под крышкой 10 минут. Процедите.

7. Зелёный чай с лимоном: проверенная классика

  • 1 ч. л. листьев зелёного чая
  • 250 мл воды
  • Сок половины лимона

Заваривайте в горячей (но не кипящей!) воде 5 минут. После этого добавьте лимон.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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