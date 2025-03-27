Минус сантиметры на талии: всего одна чашка в день, и живот уходит

Некоторые травяные чаи, особенно в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью, способны ускорить процесс похудения. Всё дело в их природных свойствах: они разгоняют обмен веществ, улучшают пищеварение и обладают мощным антиоксидантным эффектом.
Плюс — многие из них работают как натуральные мочегонные средства, избавляя от отёков и выводя токсины. В результате — уменьшение объёмов и улучшение самочувствия.
Залейте ягоды кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Пейте тёплым.
Имбирь варите 10 минут на среднем огне. Добавьте лимонный сок после процеживания.
Залейте кипятком, накройте и настаивайте 10 минут. Процедите и выпейте.
Приготовьте как обычный настой: залейте кипятком, оставьте на 10 минут, процедите, добавьте лимон.
Сначала кипятите кожуру с имбирём 10 минут, затем добавьте каркадэ и настаивайте под крышкой ещё 5 минут.
Кипятите воду, добавьте траву и настаивайте под крышкой 10 минут. Процедите.
Заваривайте в горячей (но не кипящей!) воде 5 минут. После этого добавьте лимон.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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