Форма не марается, бисквит не прилипает, настроение не портится: лайфхак прост

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Больше не нужно пачкать руки маслом и обсыпать форму мукой. Один простой предмет, который есть на каждой кухне, заменит всё это и даже упростит задачу.

Фото: freepik.com by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кексы

Кто хоть раз пёк бисквит, знает: забыть подготовить форму — дело пары секунд. Муки нет, масло закончилось… Что делать? Есть лайфхак, который сэкономит не только силы, но и посуду. Всё, что вам понадобится, — обычное бумажное полотенце.

Как работает этот способ

Всё гениальное просто. Возьмите бумажное полотенце и аккуратно выстелите им форму — и дно, и стенки. Главное, не оставлять пустых участков. Затем просто выливайте тесто прямо сверху и отправляйте форму в духовку.

Когда выпечка будет готова, дайте ей немного остыть. После этого переверните форму на тарелку, как обычно, и аккуратно снимите бумагу, потянув за уголки. Бисквит останется гладким, ничего не прилипнет, и форма останется практически чистой.

А если заменить полотенце салфеткой

Лучше не стоит. Бумажные салфетки слишком тонкие и легко рвутся, особенно от влаги и тепла. Они могут прилипнуть к тесту и испортить внешний вид готового блюда.

"Плотность бумажного полотенца делает его идеальным — оно не разваливается и легко удаляется после выпечки", — уверяют кулинары.

К тому же такой способ не только избавляет от необходимости использовать жир и муку, но и помогает сохранить ровную, гладкую поверхность выпечки. И не переживайте: бумага не сгорит в духовке, так как она не касается огня напрямую.

Маленький секрет, большие удобства

С этим трюком вы забудете, что такое липкое дно и испорченные края. А ещё - сэкономите время на мытье формы. Главное — не использовать бумагу сверху, только внутри формы.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum - "дважды испечённое") — кондитерское тесто и кондитерский "хлеб", приготовленный из муки, сахара и яиц.



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