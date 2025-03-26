Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильный запах в холодильнике? Один продукт может быть виноват
Калитка из дерева своими руками — секреты, о которых не пишут в инструкциях
Пятое по величине озеро Франции хранит тайну: вы будете поражены его цветом!
Как снизить риск: советы по выбору безопасного кофе
Эта азиатская сборная сенсационно выиграла и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026
Пенсии вырастут: какой секрет скрывает апрельская индексация
Хотите ускорить рост волос? Начните с этого простого правила
Вика Цыганова гневно высказалась об освобождении Михаила Ефремова
Рассада в опасности: маленький вредитель наносит большой урон

Форма не марается, бисквит не прилипает, настроение не портится: лайфхак прост

1:57
Еда

Больше не нужно пачкать руки маслом и обсыпать форму мукой. Один простой предмет, который есть на каждой кухне, заменит всё это и даже упростит задачу.

Кексы
Фото: freepik.com by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кексы

Кто хоть раз пёк бисквит, знает: забыть подготовить форму — дело пары секунд. Муки нет, масло закончилось… Что делать? Есть лайфхак, который сэкономит не только силы, но и посуду. Всё, что вам понадобится, — обычное бумажное полотенце.

Как работает этот способ

Всё гениальное просто. Возьмите бумажное полотенце и аккуратно выстелите им форму — и дно, и стенки. Главное, не оставлять пустых участков. Затем просто выливайте тесто прямо сверху и отправляйте форму в духовку.

Когда выпечка будет готова, дайте ей немного остыть. После этого переверните форму на тарелку, как обычно, и аккуратно снимите бумагу, потянув за уголки. Бисквит останется гладким, ничего не прилипнет, и форма останется практически чистой.

А если заменить полотенце салфеткой 

Лучше не стоит. Бумажные салфетки слишком тонкие и легко рвутся, особенно от влаги и тепла. Они могут прилипнуть к тесту и испортить внешний вид готового блюда.

"Плотность бумажного полотенца делает его идеальным — оно не разваливается и легко удаляется после выпечки", — уверяют кулинары.

К тому же такой способ не только избавляет от необходимости использовать жир и муку, но и помогает сохранить ровную, гладкую поверхность выпечки. И не переживайте: бумага не сгорит в духовке, так как она не касается огня напрямую.

Маленький секрет, большие удобства

С этим трюком вы забудете, что такое липкое дно и испорченные края. А ещё - сэкономите время на мытье формы. Главное — не использовать бумагу сверху, только внутри формы.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum - "дважды испечённое") — кондитерское тесто и кондитерский "хлеб", приготовленный из муки, сахара и яиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами
Красота и стиль
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Сильный запах в холодильнике? Один продукт может быть виноват
Калитка из дерева своими руками — секреты, о которых не пишут в инструкциях
Пятое по величине озеро Франции хранит тайну: вы будете поражены его цветом!
Форма не марается, бисквит не прилипает, настроение не портится: лайфхак прост
Как снизить риск: советы по выбору безопасного кофе
Эта азиатская сборная сенсационно выиграла и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026
Пенсии вырастут: какой секрет скрывает апрельская индексация
Хотите ускорить рост волос? Начните с этого простого правила
Вика Цыганова гневно высказалась об освобождении Михаила Ефремова
Рассада в опасности: маленький вредитель наносит большой урон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.