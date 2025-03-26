Форма не марается, бисквит не прилипает, настроение не портится: лайфхак прост

Больше не нужно пачкать руки маслом и обсыпать форму мукой. Один простой предмет, который есть на каждой кухне, заменит всё это и даже упростит задачу.
Кто хоть раз пёк бисквит, знает: забыть подготовить форму — дело пары секунд. Муки нет, масло закончилось… Что делать? Есть лайфхак, который сэкономит не только силы, но и посуду. Всё, что вам понадобится, — обычное бумажное полотенце.
Всё гениальное просто. Возьмите бумажное полотенце и аккуратно выстелите им форму — и дно, и стенки. Главное, не оставлять пустых участков. Затем просто выливайте тесто прямо сверху и отправляйте форму в духовку.
Когда выпечка будет готова, дайте ей немного остыть. После этого переверните форму на тарелку, как обычно, и аккуратно снимите бумагу, потянув за уголки. Бисквит останется гладким, ничего не прилипнет, и форма останется практически чистой.
Лучше не стоит. Бумажные салфетки слишком тонкие и легко рвутся, особенно от влаги и тепла. Они могут прилипнуть к тесту и испортить внешний вид готового блюда.
"Плотность бумажного полотенца делает его идеальным — оно не разваливается и легко удаляется после выпечки", — уверяют кулинары.
К тому же такой способ не только избавляет от необходимости использовать жир и муку, но и помогает сохранить ровную, гладкую поверхность выпечки. И не переживайте: бумага не сгорит в духовке, так как она не касается огня напрямую.
С этим трюком вы забудете, что такое липкое дно и испорченные края. А ещё - сэкономите время на мытье формы. Главное — не использовать бумагу сверху, только внутри формы.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum - "дважды испечённое") — кондитерское тесто и кондитерский "хлеб", приготовленный из муки, сахара и яиц.
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