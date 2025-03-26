Домашний чизкейк, как из кофейни — раскрываем секрет

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чизкейк — как маленькое чёрное платье: базовая классика, которой ничего не нужно… кроме капли глянца. Традиционный "Нью-Йорк" известен своей бархатной структурой и деликатным сладко-солёным вкусом. Но кто сказал, что нельзя слегка нарушить правила? Белая шоколадная глазурь добавляет новое звучание и превращает знакомый десерт в гастрономическое событие.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Чизкейк

Ингредиенты (на 8 порций):

Для основы:

Печенье — 250 г

Масло сливочное — 150 г

Для начинки:

Творожный сыр — 500 г

Сливки 33% — 125 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 10 г

Для глазури:

Белый шоколад — 170 г

Сливки 33% — 65 г

Как приготовить:

1. Подготовка

Достаньте продукты из холодильника за час до начала. Форму (Ø 20 см) застелите пергаментом, стенки смажьте маслом.

2. Основа из печенья

Измельчите печенье, соедините с растопленным маслом до консистенции "мокрого песка". Выложите в форму, плотно утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 20-30 минут.

3. Начинка

В миске соедините творожный сыр, сахар, ванильный сахар и сливки. Перемешайте венчиком или на низкой скорости миксера (без воздуха!). Введите по одному яйца, каждый раз аккуратно размешивая.

4. Выпечка

Вылейте начинку на основу, разровняйте и постучите формой по столу — убираем лишний воздух. Поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут, затем снизьте до 110 °C и выпекайте ещё 1,5 часа. Сверху чизкейк должен остаться бледным и чуть подрагивать.

5. Остужаем правильно

Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте чизкейк внутри ещё на час. Затем остудите до комнатной температуры и уберите в холодильник на ночь.

6. Глазурь

Растопите белый шоколад, влейте горячие сливки и перемешайте до гладкости. При необходимости пробейте блендером. Вылейте глазурь на охлаждённый чизкейк и разровняйте. Дайте застыть в холодильнике.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

