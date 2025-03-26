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Вкуснее, чем в духовке: рыбная запеканка из мультиварки

1:47
Еда

Если вы думаете, что хорошую запеканку можно сделать только в духовке — мультиварка готова вас переубедить. Благодаря щадящей температуре, блюдо получается особенно нежным и сочным. А если заранее отварить овощи, то вся готовка займёт не больше получаса.

Запеканка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Подавайте с лёгким салатом — и у вас получится сбалансированный обед или ужин, не хуже ресторанного.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Филе белой рыбы — 600 г

  • Белый хлеб — 300 г

  • Молоко — 1 стакан

  • Картофель — 3 шт.

  • Морковь — 2 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — для обжаривания

  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка овощей
Вымойте картофель и морковь. Отварите в мундире в мультиварке: режим "Мультиповар", 140 °C, 20 минут. Остудите, очистите, натрите на крупной тёрке. Разделите овощную массу пополам.

2. Готовим рыбный фарш
Разломайте хлеб, залейте молоком, дайте размокнуть и слегка отожмите. Рыбу измельчите в блендере до состояния пюре. Смешайте с хлебом, посолите, поперчите.

3. Сборка запеканки

  • Выложите на дно чаши мультиварки первую половину овощей.

  • Сверху — слой рыбного фарша.

  • Завершите оставшимися овощами.

  • Смажьте поверхность слегка взбитым яйцом.

4. Запекаем
Готовьте в режиме "Мультиповар" при 110 °C — 30 минут. После окончания программы оставьте запеканку на подогреве ещё на 5 минут — она "дойдёт" и легко вынется из чаши.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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