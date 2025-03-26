Вкуснее, чем в духовке: рыбная запеканка из мультиварки

Если вы думаете, что хорошую запеканку можно сделать только в духовке — мультиварка готова вас переубедить. Благодаря щадящей температуре, блюдо получается особенно нежным и сочным. А если заранее отварить овощи, то вся готовка займёт не больше получаса.
Подавайте с лёгким салатом — и у вас получится сбалансированный обед или ужин, не хуже ресторанного.
Филе белой рыбы — 600 г
Белый хлеб — 300 г
Молоко — 1 стакан
Картофель — 3 шт.
Морковь — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — для обжаривания
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовка овощей
Вымойте картофель и морковь. Отварите в мундире в мультиварке: режим "Мультиповар", 140 °C, 20 минут. Остудите, очистите, натрите на крупной тёрке. Разделите овощную массу пополам.
2. Готовим рыбный фарш
Разломайте хлеб, залейте молоком, дайте размокнуть и слегка отожмите. Рыбу измельчите в блендере до состояния пюре. Смешайте с хлебом, посолите, поперчите.
3. Сборка запеканки
Выложите на дно чаши мультиварки первую половину овощей.
Сверху — слой рыбного фарша.
Завершите оставшимися овощами.
Смажьте поверхность слегка взбитым яйцом.
4. Запекаем
Готовьте в режиме "Мультиповар" при 110 °C — 30 минут. После окончания программы оставьте запеканку на подогреве ещё на 5 минут — она "дойдёт" и легко вынется из чаши.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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