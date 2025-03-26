Вкуснее, чем в духовке: рыбная запеканка из мультиварки

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что хорошую запеканку можно сделать только в духовке — мультиварка готова вас переубедить. Благодаря щадящей температуре, блюдо получается особенно нежным и сочным. А если заранее отварить овощи, то вся готовка займёт не больше получаса.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Подавайте с лёгким салатом — и у вас получится сбалансированный обед или ужин, не хуже ресторанного.

Ингредиенты (на 6 порций):

Филе белой рыбы — 600 г

Белый хлеб — 300 г

Молоко — 1 стакан

Картофель — 3 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — для обжаривания

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовка овощей

Вымойте картофель и морковь. Отварите в мундире в мультиварке: режим "Мультиповар", 140 °C, 20 минут. Остудите, очистите, натрите на крупной тёрке. Разделите овощную массу пополам.

2. Готовим рыбный фарш

Разломайте хлеб, залейте молоком, дайте размокнуть и слегка отожмите. Рыбу измельчите в блендере до состояния пюре. Смешайте с хлебом, посолите, поперчите.

3. Сборка запеканки

Выложите на дно чаши мультиварки первую половину овощей.

Сверху — слой рыбного фарша.

Завершите оставшимися овощами.

Смажьте поверхность слегка взбитым яйцом.

4. Запекаем

Готовьте в режиме "Мультиповар" при 110 °C — 30 минут. После окончания программы оставьте запеканку на подогреве ещё на 5 минут — она "дойдёт" и легко вынется из чаши.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

