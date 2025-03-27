Хотите, чтобы все попросили добавку? Приготовьте этот суп

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1:33
Еда

Когда на готовку времени в обрез, а хочется горячего первого — суп с фрикадельками выручает как никто. Простое, "дежурное" блюдо, которое легко подстроить под настроение и содержимое холодильника. Картошка, вермишель, немного зелени — всё подходит. Главное — хороший фарш, ведь именно фрикадельки задают весь вкус.

Суп с тефтелями
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп с тефтелями

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Свиной фарш — 400 г

  • Картофель — 400 г

  • Лук — 100 г

  • Морковь — 80 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Петрушка — 2 веточки

  • Соль, перец — по вкусу

  • Вода — 2 л

Как приготовить:

1. Овощная база
Мелко нарежьте лук, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета прямо в кастрюле с толстым дном.

2. Бульон
Влейте 2 литра воды, доведите до кипения, немного посолите. Добавьте очищенный и нарезанный картофель, варите 10 минут.

3. Фрикадельки
Фарш посолите, поперчите и скатайте небольшие шарики. Отправьте в суп. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и лавровый лист. Варите ещё 10 минут.

4. Финал
Снимите суп с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Посыпьте рубленой петрушкой перед подачей.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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