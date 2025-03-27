Хотите, чтобы все попросили добавку? Приготовьте этот суп

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на готовку времени в обрез, а хочется горячего первого — суп с фрикадельками выручает как никто. Простое, "дежурное" блюдо, которое легко подстроить под настроение и содержимое холодильника. Картошка, вермишель, немного зелени — всё подходит. Главное — хороший фарш, ведь именно фрикадельки задают весь вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп с тефтелями

Ингредиенты (на 6 порций):

Свиной фарш — 400 г

Картофель — 400 г

Лук — 100 г

Морковь — 80 г

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Петрушка — 2 веточки

Соль, перец — по вкусу

Вода — 2 л

Как приготовить:

1. Овощная база

Мелко нарежьте лук, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета прямо в кастрюле с толстым дном.

2. Бульон

Влейте 2 литра воды, доведите до кипения, немного посолите. Добавьте очищенный и нарезанный картофель, варите 10 минут.

3. Фрикадельки

Фарш посолите, поперчите и скатайте небольшие шарики. Отправьте в суп. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и лавровый лист. Варите ещё 10 минут.

4. Финал

Снимите суп с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Посыпьте рубленой петрушкой перед подачей.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

