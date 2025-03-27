Хотите, чтобы все попросили добавку? Приготовьте этот суп

Когда на готовку времени в обрез, а хочется горячего первого — суп с фрикадельками выручает как никто. Простое, "дежурное" блюдо, которое легко подстроить под настроение и содержимое холодильника. Картошка, вермишель, немного зелени — всё подходит. Главное — хороший фарш, ведь именно фрикадельки задают весь вкус.
Свиной фарш — 400 г
Картофель — 400 г
Лук — 100 г
Морковь — 80 г
Чеснок — 2 зубчика
Растительное масло — 2 ст. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Петрушка — 2 веточки
Соль, перец — по вкусу
Вода — 2 л
1. Овощная база
Мелко нарежьте лук, морковь натрите или нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета прямо в кастрюле с толстым дном.
2. Бульон
Влейте 2 литра воды, доведите до кипения, немного посолите. Добавьте очищенный и нарезанный картофель, варите 10 минут.
3. Фрикадельки
Фарш посолите, поперчите и скатайте небольшие шарики. Отправьте в суп. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и лавровый лист. Варите ещё 10 минут.
4. Финал
Снимите суп с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Посыпьте рубленой петрушкой перед подачей.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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