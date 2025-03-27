Как из фарша и риса приготовить ужин, от которого не останется ни крошки

Когда нет времени на сложные блюда, но хочется накормить семью вкусно и сытно, котлеты из фарша с рисом — то, что нужно. Готовятся легко, не требуют экзотических ингредиентов, а в результате — горячее блюдо с ароматной корочкой и нежной серединкой. Особенно если фарш — домашний.
Фарш мясной (свиной, говяжий или смешанный) — 250 г
Рис белый — 70 г
Лук — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Соль, чёрный перец — по вкусу
Смесь пряностей — 1 ч. л.
Панировочные сухари — по вкусу
Масло растительное — 3 ст. л.
1. Варим рис
Промывать не нужно — клейкость только поможет. Вскипятите 220 мл воды, всыпьте рис, чуть подсолите. Варите 5 минут на сильном огне, затем 20 — на слабом под крышкой. Остудите.
2. Готовим фарш
Измельчите лук и чеснок. Смешайте их с мясным фаршем, остывшим рисом, специями, солью и перцем. Тщательно вымесите массу до однородности.
3. Формируем котлеты
Смачивайте руки в холодной воде, чтобы фарш не прилипал. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях.
4. Жарим до румяной корочки
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите котлеты, чтобы они не соприкасались. Обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне до румяности и полной готовности.
5. Подача
Подавайте котлеты горячими — с картофельным пюре, овощами или просто с салатом. А на следующий день — и в бургер подойдут!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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