Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши петунии будут цвести круглый год: эффективные методы ухода
Не первый и не последний: почему в СССР третий этаж считался еврейским
Хотите, чтобы все попросили добавку? Приготовьте этот суп
Забудьте о майонезе: новый ингредиент сделает ваш салат с тунцом незабываемым
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества

Как из фарша и риса приготовить ужин, от которого не останется ни крошки

1:49
Еда

Когда нет времени на сложные блюда, но хочется накормить семью вкусно и сытно, котлеты из фарша с рисом — то, что нужно. Готовятся легко, не требуют экзотических ингредиентов, а в результате — горячее блюдо с ароматной корочкой и нежной серединкой. Особенно если фарш — домашний.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Фарш мясной (свиной, говяжий или смешанный) — 250 г

  • Рис белый — 70 г

  • Лук — 100 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Смесь пряностей — 1 ч. л.

  • Панировочные сухари — по вкусу

  • Масло растительное — 3 ст. л.

Как приготовить:

1. Варим рис
Промывать не нужно — клейкость только поможет. Вскипятите 220 мл воды, всыпьте рис, чуть подсолите. Варите 5 минут на сильном огне, затем 20 — на слабом под крышкой. Остудите.

2. Готовим фарш
Измельчите лук и чеснок. Смешайте их с мясным фаршем, остывшим рисом, специями, солью и перцем. Тщательно вымесите массу до однородности.

3. Формируем котлеты
Смачивайте руки в холодной воде, чтобы фарш не прилипал. Сформируйте котлеты, обваляйте в сухарях.

4. Жарим до румяной корочки
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите котлеты, чтобы они не соприкасались. Обжаривайте по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне до румяности и полной готовности.

5. Подача
Подавайте котлеты горячими — с картофельным пюре, овощами или просто с салатом. А на следующий день — и в бургер подойдут!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Наука и техника
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей Аудио 
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить
Наука и техника
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом
Уход за вишнями: 4 ключевых шага для успешного сезона
Дом на колёсах, в который хочется заехать и больше не выезжать
Никогда так не делайте: эта ошибка с фруктами и овощами в холодильнике сократит срок их хранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.