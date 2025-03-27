Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда именно лень приводит к лучшим открытиям. Ленивые чебуреки из лаваша — тому подтверждение. Кто бы мог подумать, что тонкий лаваш способен заменить классическое тесто и подарить тот самый хрустящий вкус чебурека — быстро, просто и вкусно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Этот рецепт подойдёт для перекуса, встречи гостей, пикника и даже ленивого ужина. Главное — не пытайтесь приготовить сразу много: эта еда создана для того, чтобы утолить голод здесь и сейчас.

Ингредиенты (на 4 порции):

Тонкий лаваш — 4 шт.

Мясной фарш (любой) — 200 г

Лук — 80 г

Укроп — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Вода — 2 ст. л.

Масло растительное — 150 мл (для жарки)

Как приготовить:

1. Готовим начинку

Мелко нарежьте лук и укроп. Смешайте с фаршем, приправьте солью и перцем, добавьте холодную воду. Хорошо перемешайте — фарш должен получиться сочным.

2. Подготавливаем лаваш

Разбейте яйцо и слегка взбейте с щепоткой соли. Если лаваш большой — обрежьте его по тарелке диаметром 20-24 см, чтобы было удобнее сворачивать.

3. Формируем чебуреки

Смажьте лаваш взбитым яйцом. Выложите четверть фарша на одну половину, отступая 1,5 см от краёв. Закройте второй половиной и плотно прижмите. При необходимости дополнительно смажьте края яйцом для надёжности.

4. Жарим до румяной корочки

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Пока один чебурек жарится — формируйте следующий.

5. Подача

Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими — они исчезнут в момент!

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

