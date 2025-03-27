Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут

Иногда именно лень приводит к лучшим открытиям. Ленивые чебуреки из лаваша — тому подтверждение. Кто бы мог подумать, что тонкий лаваш способен заменить классическое тесто и подарить тот самый хрустящий вкус чебурека — быстро, просто и вкусно.
Этот рецепт подойдёт для перекуса, встречи гостей, пикника и даже ленивого ужина. Главное — не пытайтесь приготовить сразу много: эта еда создана для того, чтобы утолить голод здесь и сейчас.
Тонкий лаваш — 4 шт.
Мясной фарш (любой) — 200 г
Лук — 80 г
Укроп — 10 г
Яйцо — 1 шт.
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Вода — 2 ст. л.
Масло растительное — 150 мл (для жарки)
1. Готовим начинку
Мелко нарежьте лук и укроп. Смешайте с фаршем, приправьте солью и перцем, добавьте холодную воду. Хорошо перемешайте — фарш должен получиться сочным.
2. Подготавливаем лаваш
Разбейте яйцо и слегка взбейте с щепоткой соли. Если лаваш большой — обрежьте его по тарелке диаметром 20-24 см, чтобы было удобнее сворачивать.
3. Формируем чебуреки
Смажьте лаваш взбитым яйцом. Выложите четверть фарша на одну половину, отступая 1,5 см от краёв. Закройте второй половиной и плотно прижмите. При необходимости дополнительно смажьте края яйцом для надёжности.
4. Жарим до румяной корочки
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Пока один чебурек жарится — формируйте следующий.
5. Подача
Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими — они исчезнут в момент!
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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