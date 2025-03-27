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Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут

2:09
Еда

Иногда именно лень приводит к лучшим открытиям. Ленивые чебуреки из лаваша — тому подтверждение. Кто бы мог подумать, что тонкий лаваш способен заменить классическое тесто и подарить тот самый хрустящий вкус чебурека — быстро, просто и вкусно.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Этот рецепт подойдёт для перекуса, встречи гостей, пикника и даже ленивого ужина. Главное — не пытайтесь приготовить сразу много: эта еда создана для того, чтобы утолить голод здесь и сейчас.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Тонкий лаваш — 4 шт.

  • Мясной фарш (любой) — 200 г

  • Лук — 80 г

  • Укроп — 10 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

  • Вода — 2 ст. л.

  • Масло растительное — 150 мл (для жарки)

Как приготовить:

1. Готовим начинку
Мелко нарежьте лук и укроп. Смешайте с фаршем, приправьте солью и перцем, добавьте холодную воду. Хорошо перемешайте — фарш должен получиться сочным.

2. Подготавливаем лаваш
Разбейте яйцо и слегка взбейте с щепоткой соли. Если лаваш большой — обрежьте его по тарелке диаметром 20-24 см, чтобы было удобнее сворачивать.

3. Формируем чебуреки
Смажьте лаваш взбитым яйцом. Выложите четверть фарша на одну половину, отступая 1,5 см от краёв. Закройте второй половиной и плотно прижмите. При необходимости дополнительно смажьте края яйцом для надёжности.

4. Жарим до румяной корочки
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Пока один чебурек жарится — формируйте следующий.

5. Подача
Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими — они исчезнут в момент!

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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