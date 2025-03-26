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Ачма с тремя видами сыра: рецепт, которому завидует хачапури

2:19
Еда

Многие сравнивают ачму с хачапури, но на деле это ближе к лазанье — только намного сытнее и тягучее. Этот грузинский пирог готовят из множества слоёв тонкого теста, отваренного перед сборкой. В разрезе он выглядит как сырное чудо — слоистый, сочный, ароматный. Главное — не спешить. Ачма требует времени и любви.

Пирог с курицей и пореем
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с курицей и пореем

Ингредиенты (на 8 порций):

Для теста:

  • Мука — 1 кг

  • Яйца — 5 шт.

  • Вода — 200 мл

  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки и сборки:

  • Сулугуни — 1 кг (можно смешать с осетинским или добавить немного моцареллы)

  • Сметана — 200 г

  • Сливочное масло — 400 г

Как приготовить:

1. Готовим тесто
Взбейте яйца с водой и солью, добавьте просеянную муку. Сначала вымешивайте ложкой, затем — руками. Должно получиться эластичное тесто.

2. Делим и отдыхаем
Разделите тесто на 8 шариков (один — немного больше остальных). Накройте и дайте отдохнуть 10 минут.

3. Раскатываем и обрабатываем
Растопите сливочное масло. Каждый шарик теста отбейте об стол и раскатайте в тонкий круг. Большой пласт — на дно формы, смазанный маслом.

4. Отварные слои
Остальные пласты по очереди опускайте на 30 секунд в кипящую воду, затем в холодную и обсушите на полотенце.

5. Сырная начинка
Натрите сулугуни, смешайте с половиной сливочного масла и сметаной.

6. Сборка
На сырой пласт выложите 4 отваренных, смазанных маслом. Добавьте половину начинки. Сверху — ещё 3 слоя теста и оставшийся сыр.

7. Финальный штрих
Загните края нижнего пласта наверх. Накройте последним пластом, смажьте маслом, накройте фольгой.

8. Выпечка
Поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 °C и допекайте ещё 10 минут до румяной корочки.

Уточнения

Ачма (груз. აჩმა) — один из видов грузинского хачапури, готовящийся из большого количества слоёв теста, которое немного отваривают, чтобы слои не слипались.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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