Ачма с тремя видами сыра: рецепт, которому завидует хачапури

Многие сравнивают ачму с хачапури, но на деле это ближе к лазанье — только намного сытнее и тягучее. Этот грузинский пирог готовят из множества слоёв тонкого теста, отваренного перед сборкой. В разрезе он выглядит как сырное чудо — слоистый, сочный, ароматный. Главное — не спешить. Ачма требует времени и любви.
Для теста:
Мука — 1 кг
Яйца — 5 шт.
Вода — 200 мл
Соль — 1 ч. л.
Для начинки и сборки:
Сулугуни — 1 кг (можно смешать с осетинским или добавить немного моцареллы)
Сметана — 200 г
Сливочное масло — 400 г
1. Готовим тесто
Взбейте яйца с водой и солью, добавьте просеянную муку. Сначала вымешивайте ложкой, затем — руками. Должно получиться эластичное тесто.
2. Делим и отдыхаем
Разделите тесто на 8 шариков (один — немного больше остальных). Накройте и дайте отдохнуть 10 минут.
3. Раскатываем и обрабатываем
Растопите сливочное масло. Каждый шарик теста отбейте об стол и раскатайте в тонкий круг. Большой пласт — на дно формы, смазанный маслом.
4. Отварные слои
Остальные пласты по очереди опускайте на 30 секунд в кипящую воду, затем в холодную и обсушите на полотенце.
5. Сырная начинка
Натрите сулугуни, смешайте с половиной сливочного масла и сметаной.
6. Сборка
На сырой пласт выложите 4 отваренных, смазанных маслом. Добавьте половину начинки. Сверху — ещё 3 слоя теста и оставшийся сыр.
7. Финальный штрих
Загните края нижнего пласта наверх. Накройте последним пластом, смажьте маслом, накройте фольгой.
8. Выпечка
Поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут. Затем снимите фольгу, уменьшите температуру до 180 °C и допекайте ещё 10 минут до румяной корочки.
Ачма (груз. აჩმა) — один из видов грузинского хачапури, готовящийся из большого количества слоёв теста, которое немного отваривают, чтобы слои не слипались.
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