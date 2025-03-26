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Хачапури по-нижегородски из плавленных сырков: съедается первым со стола

2:18
Еда

Когда на столе сразу несколько пирогов, первым всегда исчезает именно он — хачапури по-нижегородски. Этот рецепт с характером и особой душевностью придумала Елена Хорошенькова — скорее всего, родом из Нижнего Новгорода, отсюда и название. Праздничный, ароматный, с сочной начинкой из лука, яиц и плавленых сырков — он становится любимцем с первого кусочка.

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

А если нужно быстро?

Есть лайфхак: ту же начинку можно завернуть в лаваш. Понадобится 4 листа тонкого лаваша — каждый разрежьте на четыре части, положите в середину щедрую ложку начинки, сверните конвертом и обжарьте на сковороде. Идеальный вариант для ленивого уикенда.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Слоеное или дрожжевое тесто — 1 кг

  • Плавленые сырки — 5 шт. (по 90 г)

  • Яйца — 10 шт.

  • Лук — 3 крупные луковицы

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Сливочное масло — 3 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Желток — для смазывания верха

Как приготовить:

1. Подготовка духовки и начинки
Разогрейте духовку до 180 °C. Мелко нарежьте лук. Обжарьте его на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета — около 7 минут.

2. Сыр + лук = любовь
Порежьте сырки, добавьте в сковороду к луку, перемешивайте, пока полностью не расплавятся. Снимите с огня.

3. Взбиваем яйца
Яйца слегка взбейте с солью — просто до однородности. Влейте в тёплую (не горячую!) сырно-луковую массу, хорошо перемешайте.

4. Формируем пирог
Разделите тесто на 2/3 и 1/3. Большую часть раскатайте и выложите на противень с бортиками так, чтобы свисали края. Выложите начинку.
Из меньшей части раскатайте верхнюю "крышку", накройте начинку, защипните края, сделайте проколы для выхода пара.

5. Выпекаем
Смажьте верх желтком и выпекайте 30 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — и подавайте.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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