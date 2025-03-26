Хачапури по-нижегородски из плавленных сырков: съедается первым со стола

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на столе сразу несколько пирогов, первым всегда исчезает именно он — хачапури по-нижегородски. Этот рецепт с характером и особой душевностью придумала Елена Хорошенькова — скорее всего, родом из Нижнего Новгорода, отсюда и название. Праздничный, ароматный, с сочной начинкой из лука, яиц и плавленых сырков — он становится любимцем с первого кусочка.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

А если нужно быстро?

Есть лайфхак: ту же начинку можно завернуть в лаваш. Понадобится 4 листа тонкого лаваша — каждый разрежьте на четыре части, положите в середину щедрую ложку начинки, сверните конвертом и обжарьте на сковороде. Идеальный вариант для ленивого уикенда.

Ингредиенты (на 8 порций):

Слоеное или дрожжевое тесто — 1 кг

Плавленые сырки — 5 шт. (по 90 г)

Яйца — 10 шт.

Лук — 3 крупные луковицы

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Желток — для смазывания верха

Как приготовить:

1. Подготовка духовки и начинки

Разогрейте духовку до 180 °C. Мелко нарежьте лук. Обжарьте его на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета — около 7 минут.

2. Сыр + лук = любовь

Порежьте сырки, добавьте в сковороду к луку, перемешивайте, пока полностью не расплавятся. Снимите с огня.

3. Взбиваем яйца

Яйца слегка взбейте с солью — просто до однородности. Влейте в тёплую (не горячую!) сырно-луковую массу, хорошо перемешайте.

4. Формируем пирог

Разделите тесто на 2/3 и 1/3. Большую часть раскатайте и выложите на противень с бортиками так, чтобы свисали края. Выложите начинку.

Из меньшей части раскатайте верхнюю "крышку", накройте начинку, защипните края, сделайте проколы для выхода пара.

5. Выпекаем

Смажьте верх желтком и выпекайте 30 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — и подавайте.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

