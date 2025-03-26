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Один странный трюк превращает овсянку в ресторанное блюдо

1:59
Еда

Помните, как в детстве вы отодвигали тарелку с овсянкой, мечтая о шоколадке? Пора пересмотреть отношения с этой "нудной" кашей. Один ингредиент меняет всё.

Овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Овсянка

Щепотка, с которой всё начинается

Да, обычная поваренная соль. Добавьте её в готовую овсянку — и сладость раскроется ярче, горечь исчезнет. Не верите? Попробуйте. А потом добавьте немного арахисовой пасты и соевого соуса. Этот солёно-сладкий взрыв перевернёт ваш завтрак.

Хочется роскоши? Возьмите сыр

Сварите кашу на кокосовом молоке, добавьте тёртый пармезан — и получите утреннее блюдо, которое не стыдно подать в ресторане. Солоноватость сыра + сливочность овсянки = гастрономическое открытие.

Овсянка вне правил

  • Обжаренные грибы с розмарином добавят глубину вкуса — умами и хвойная свежесть в каждой ложке

  • Кабачок и тахини (кунжутная паста) превратят кашу в овощной крем-суп

  • Вяленые томаты вместо сахара — неожиданный, но идеальный баланс кисло-сладкого

Десерт? Да, и без сахара

  • Разомните спелый банан, добавьте щепотку чёрного перца — сочетание странное, но работает

  • Сварите густую овсянку на мёде, скатайте шарики, обваляйте в кокосовой стружке и заморозьте — готово, у вас полезные конфеты

  • Запеките овсянку с ягодами и яйцом — получится нежнейший пудинг

Завтрак, который хочется повторить

Холодная каша? Превратите её в начинку для блинчиков. Смажьте блин сливочным сыром, добавьте фрукты и овсянку — и обычное утро станет поводом накрыть стол.

Главное — не бойтесь экспериментировать. Каша прощает многое: и каплю рыбного соуса, и обжаренные орехи, и ложку странного джема из кладовки. Потому что овсянка — это не наказание, а холст.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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