Один странный трюк превращает овсянку в ресторанное блюдо

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Помните, как в детстве вы отодвигали тарелку с овсянкой, мечтая о шоколадке? Пора пересмотреть отношения с этой "нудной" кашей. Один ингредиент меняет всё.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Овсянка

Щепотка, с которой всё начинается

Да, обычная поваренная соль. Добавьте её в готовую овсянку — и сладость раскроется ярче, горечь исчезнет. Не верите? Попробуйте. А потом добавьте немного арахисовой пасты и соевого соуса. Этот солёно-сладкий взрыв перевернёт ваш завтрак.

Хочется роскоши? Возьмите сыр

Сварите кашу на кокосовом молоке, добавьте тёртый пармезан — и получите утреннее блюдо, которое не стыдно подать в ресторане. Солоноватость сыра + сливочность овсянки = гастрономическое открытие.

Овсянка вне правил

Обжаренные грибы с розмарином добавят глубину вкуса — умами и хвойная свежесть в каждой ложке

Кабачок и тахини (кунжутная паста) превратят кашу в овощной крем-суп

Вяленые томаты вместо сахара — неожиданный, но идеальный баланс кисло-сладкого

Десерт? Да, и без сахара

Разомните спелый банан, добавьте щепотку чёрного перца — сочетание странное, но работает

Сварите густую овсянку на мёде, скатайте шарики, обваляйте в кокосовой стружке и заморозьте — готово, у вас полезные конфеты

Запеките овсянку с ягодами и яйцом — получится нежнейший пудинг

Завтрак, который хочется повторить

Холодная каша? Превратите её в начинку для блинчиков. Смажьте блин сливочным сыром, добавьте фрукты и овсянку — и обычное утро станет поводом накрыть стол.

Главное — не бойтесь экспериментировать. Каша прощает многое: и каплю рыбного соуса, и обжаренные орехи, и ложку странного джема из кладовки. Потому что овсянка — это не наказание, а холст.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

