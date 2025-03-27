Шипящее разочарование: это масло превратит вашу яичницу в отраву — не делайте так

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Подсолнечное масло — один из самых популярных продуктов на кухне благодаря своему мягкому вкусу. Оно богато витаминами Е и К, а также содержит линолевую кислоту и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Однако масло не подходит для жарки при высоких температурах. При нагревании выше 110 °C оно начинает дымиться и разлагаться, выделяя вредные вещества, такие как акролеин, токсичный для дыхательных путей. Поэтому подсолнечное масло лучше использовать для приготовления блюд, не требующих высоких температур.

Для жарки и других видов термической обработки лучше выбирать рапсовое или оливковое масло. Рапсовое масло выдерживает температуру до 200 °C, что делает его отличным выбором для жарки. Сало также выдерживает высокие температуры, но для жарки яиц лучше использовать сливочное масло, которое придаёт блюду неповторимый вкус, пишет чешское издание denik.cz.

Приготовление идеальной яичницы — это искусство, требующее внимания к деталям. Важно выбрать сковороду подходящего размера: для трёх яиц понадобится сковорода диаметром не менее 32 см.

Перед жаркой масло должно хорошо прогреться. Когда оно начнёт шипеть, разбейте яйца так, чтобы желток остался целым, а белок равномерно растёкся по дну сковороды. Жарьте на слабом или среднем огне, чтобы белок не стал резиновым, а края не подгорели. Посолите и поперчите по вкусу. Если хотите, чтобы желток был жидким, не накрывайте сковороду крышкой. Для твёрдого желтка можно накрыть сковороду крышкой на несколько секунд.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.



Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

