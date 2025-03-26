Плов по-восточному, но с курицей — не уступает оригиналу

2:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить насыщенный, сытный, но более лёгкий плов — попробуйте заменить баранину курицей. Такое блюдо получается не менее вкусным, но готовится гораздо быстрее и проще. При этом вы не теряете ни в аромате, ни в текстуре — главное, соблюдать пошаговую технологию.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Филе бедра идеально подходит для плова: оно сочное, мягкое и прекрасно переносит термообработку, оставаясь нежным. А если приправить блюдо зирой, барбарисом и чесноком, на вашей кухне сразу станет пахнуть настоящим восточным базаром.

Что понадобится (на 8 порций):

Рис для плова — 1 кг

Филе куриных бедер — 1,2 кг

Морковь — 1 кг

Лук репчатый — 600 г

Чеснок — 3 головки

Топлёное масло — 150 г

Смесь специй для плова (зира, барбарис, красный перец) — 3,5 ст. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовка риса

Промойте рис и замочите его в 3 литрах холодной воды минимум на час. Это поможет удалить крахмал и добиться рассыпчатости.

2. Подготовка ингредиентов

Куриное филе нарежьте на крупные кусочки. Лук — полукольцами, морковь — брусками (примерно 0,5×4 см). Чеснок очистите от верхней шелухи.

3. Обжарка курицы

В разогретом казане растопите масло. Обжаривайте курицу небольшими порциями до румяной корочки. Готовое мясо выкладывайте в миску.

4. Овощи и специи

В том же казане обжарьте лук (10 минут), затем добавьте морковь и тушите ещё 10 минут. Всыпьте половину специй и влейте 1,5 л кипятка.

5. Добавляем курицу

Верните мясо в казан и тушите без крышки 20 минут. Посолите. Рис промойте ещё раз и дайте стечь.

6. Рис и чеснок

Добавьте рис в казан. Влейте кипяток через шумовку (чтобы не разрушить слой), чтобы вода покрыла рис на 1,5 см. Посыпьте оставшимися специями и утопите головки чеснока.

7. Томление

После закипания уменьшите огонь, накройте крышкой и томите 30 минут. Затем укутайте казан полотенцем и дайте плову настояться ещё 20 минут.

8. Подача

Подогрейте блюдо для подачи. Выложите немного риса, аккуратно перемешайте оставшуюся часть в казане и выложите сверху. Украсьте чесноком — и подавайте!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

