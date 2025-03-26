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Торт, как в детстве: нежный сметанник с шоколадными коржами

2:47
Еда

Помните этот вкус — нежные, чуть влажные шоколадные коржи и белоснежный сметанный крем с лёгкой кислинкой? Шоколадный сметанник — классика, которую мы любим с детства. Он не перегружен жиром и сладостью, как масляные торты, и не требует дефицитных ингредиентов. Просто, душевно, по-домашнему вкусно.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Этот торт идеально подойдёт для дня рождения, Нового года или уютного чаепития с родными. А если приготовить его заранее — он станет только вкуснее, потому что коржи как следует пропитаются кремом.

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста:

  • Яйца — 3 шт.

  • Сметана 12% — 250 г

  • Сахар — 160 г

  • Мука — 130 г

  • Какао — 50 г

  • Сода — 1 ч. л.

  • Уксус 9% — 1 ст. л.

  • Соль — 1/4 ч. л.

Для крема:

  • Сметана 18% — 500 г

  • Сгущёнка — 200 г

  • Лимонный сок — 15 г

  • Ванильный сахар — 10 г

Для глазури:

  • Сметана 18% — 3 ст. л.

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Какао — 1 ст. л.

  • Масло сливочное — 1 ст. л.

Как приготовить

1. Подготовка формы и тесто
Разогрейте духовку до 160 °C. Яйца взбейте с сахаром (2 минуты), добавьте сметану. Всыпьте просеянную муку с какао, соду и соль. Перемешайте и влейте уксус. Ещё раз перемешайте.

2. Выпечка коржа
Вылейте тесто в форму (20 см), застеленную пергаментом. Выпекайте около 50 минут до готовности (проверяйте деревянной шпажкой). Остудите, снимите пергамент и дайте полностью остыть.

3. Крем
Смешайте сгущёнку с лимонным соком, добавьте холодную сметану и ваниль. Взбейте до пышности. 3 ложки крема отложите на оформление боков.

4. Сборка торта
Срежьте верхушку коржа, измельчите в крошку. Остальной бисквит разрежьте на 3 коржа. Промажьте кремом и соберите торт в кондитерском кольце. Уберите в холодильник минимум на 5 часов.

5. Глазурь
Смешайте все ингредиенты, нагрейте до растворения сахара, добавьте масло, остудите. Вылейте глазурь на торт и охладите 15 минут до застывания.

6. Финальные штрихи
Снимите кольцо, намажьте бока кремом и обсыпьте крошкой. Всё - торт готов!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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