Торт, как в детстве: нежный сметанник с шоколадными коржами

Помните этот вкус — нежные, чуть влажные шоколадные коржи и белоснежный сметанный крем с лёгкой кислинкой? Шоколадный сметанник — классика, которую мы любим с детства. Он не перегружен жиром и сладостью, как масляные торты, и не требует дефицитных ингредиентов. Просто, душевно, по-домашнему вкусно.
Этот торт идеально подойдёт для дня рождения, Нового года или уютного чаепития с родными. А если приготовить его заранее — он станет только вкуснее, потому что коржи как следует пропитаются кремом.
Для теста:
Яйца — 3 шт.
Сметана 12% — 250 г
Сахар — 160 г
Мука — 130 г
Какао — 50 г
Сода — 1 ч. л.
Уксус 9% — 1 ст. л.
Соль — 1/4 ч. л.
Для крема:
Сметана 18% — 500 г
Сгущёнка — 200 г
Лимонный сок — 15 г
Ванильный сахар — 10 г
Для глазури:
Сметана 18% — 3 ст. л.
Сахар — 3 ст. л.
Какао — 1 ст. л.
Масло сливочное — 1 ст. л.
1. Подготовка формы и тесто
Разогрейте духовку до 160 °C. Яйца взбейте с сахаром (2 минуты), добавьте сметану. Всыпьте просеянную муку с какао, соду и соль. Перемешайте и влейте уксус. Ещё раз перемешайте.
2. Выпечка коржа
Вылейте тесто в форму (20 см), застеленную пергаментом. Выпекайте около 50 минут до готовности (проверяйте деревянной шпажкой). Остудите, снимите пергамент и дайте полностью остыть.
3. Крем
Смешайте сгущёнку с лимонным соком, добавьте холодную сметану и ваниль. Взбейте до пышности. 3 ложки крема отложите на оформление боков.
4. Сборка торта
Срежьте верхушку коржа, измельчите в крошку. Остальной бисквит разрежьте на 3 коржа. Промажьте кремом и соберите торт в кондитерском кольце. Уберите в холодильник минимум на 5 часов.
5. Глазурь
Смешайте все ингредиенты, нагрейте до растворения сахара, добавьте масло, остудите. Вылейте глазурь на торт и охладите 15 минут до застывания.
6. Финальные штрихи
Снимите кольцо, намажьте бока кремом и обсыпьте крошкой. Всё - торт готов!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
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