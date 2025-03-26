ТОП-5 напитков, которые детям готовили бабушки в СССР

В СССР бабушки старались готовить для внуков полезные и вкусные напитки из простых и доступных продуктов.
Вот ТОП-5 самых популярных напитков, которыми они угощали детей.
1. Компот из сухофруктов
Настоящая классика. Бабушки готовили его из сушёных яблок, груш, слив и изюма, добавляя немного сахара.
Компот не только был вкусным, но и отлично согревал зимой и освежал летом.
2. Кисель
Фруктовый или ягодный кисель — густой и ароматный напиток, который готовили из крахмала, сахара и варенья или свежих ягод. Его подавали как отдельно, так и с печеньем или булочкой.
3. Чай с вареньем
Чай был основным напитком в советских семьях, а для детей его часто подслащивали не сахаром, а вареньем — малиновым, смородиновым или клубничным. Это не только вкусно, но и полезно, особенно во время простуды.
4. Какао с молоком
Густое и ароматное какао на молоке было настоящим лакомством для детей. Его готовили из какао-порошка, сахара и горячего молока, иногда добавляя кусочек масла для мягкости вкуса.
5. Молоко с мёдом
Простой, но полезный напиток. Молоко с ложкой мёда бабушки часто давали перед сном, считая, что оно помогает быстрее заснуть и укрепляет здоровье.
Эти напитки до сих пор остаются любимыми у многих, напоминая о детстве и заботе бабушек, вызывая тёплые воспоминания у людей, выросших в СССР.
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