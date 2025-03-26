ТОП-5 напитков, которые детям готовили бабушки в СССР

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР бабушки старались готовить для внуков полезные и вкусные напитки из простых и доступных продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао

Вот ТОП-5 самых популярных напитков, которыми они угощали детей.

1. Компот из сухофруктов

Настоящая классика. Бабушки готовили его из сушёных яблок, груш, слив и изюма, добавляя немного сахара.

Компот не только был вкусным, но и отлично согревал зимой и освежал летом.

2. Кисель

Фруктовый или ягодный кисель — густой и ароматный напиток, который готовили из крахмала, сахара и варенья или свежих ягод. Его подавали как отдельно, так и с печеньем или булочкой.

3. Чай с вареньем

Чай был основным напитком в советских семьях, а для детей его часто подслащивали не сахаром, а вареньем — малиновым, смородиновым или клубничным. Это не только вкусно, но и полезно, особенно во время простуды.

4. Какао с молоком

Густое и ароматное какао на молоке было настоящим лакомством для детей. Его готовили из какао-порошка, сахара и горячего молока, иногда добавляя кусочек масла для мягкости вкуса.

5. Молоко с мёдом

Простой, но полезный напиток. Молоко с ложкой мёда бабушки часто давали перед сном, считая, что оно помогает быстрее заснуть и укрепляет здоровье.

Эти напитки до сих пор остаются любимыми у многих, напоминая о детстве и заботе бабушек, вызывая тёплые воспоминания у людей, выросших в СССР.