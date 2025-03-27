Листовой овощ, который помогает спать, худеть и не болеть

Многие суперпродукты, которые эксперты советуют включать в рацион ежедневно, давно есть у нас на кухне — просто мы не всегда осознаём их ценность. Один из таких недооценённых героев — шпинат.
Шпинат — это не просто зелень для гарнира. Он содержит большое количество магния, железа и антиоксидантов, которые:
уменьшают воспалительные процессы в организме,
способствуют восстановлению мышц,
улучшают качество сна,
помогают расслабиться после физической или эмоциональной нагрузки.
По мнению врача-диетолога Реды Элмарди, именно здоровье кишечника играет ключевую роль в самочувствии человека. А шпинат с его богатым содержанием клетчатки помогает наладить работу ЖКТ и поддерживает микрофлору. От этого зависят не только вес и обмен веществ, но и настроение, и устойчивость к вирусам, рассказывает Манитаймс.
Помимо шпината, диетологи рекомендуют:
овсянку — как источник медленных углеводов и клетчатки;
семена базилика — отличная альтернатива чиа: они содержат больше белка, клетчатки, калия и железа.
Как отмечает диетолог Триша Бест, отдельные компоненты, даже если вы употребляете их регулярно, не представляют риска для здоровья — в отличие от повторяющихся однообразных блюд.
Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
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