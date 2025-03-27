Листовой овощ, который помогает спать, худеть и не болеть

Многие суперпродукты, которые эксперты советуют включать в рацион ежедневно, давно есть у нас на кухне — просто мы не всегда осознаём их ценность. Один из таких недооценённых героев — шпинат.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шпинат, зелень

Магний, железо и антиоксиданты в одной порции

Шпинат — это не просто зелень для гарнира. Он содержит большое количество магния, железа и антиоксидантов, которые:

уменьшают воспалительные процессы в организме,

способствуют восстановлению мышц,

улучшают качество сна,

помогают расслабиться после физической или эмоциональной нагрузки.

Польза для пищеварения и иммунитета

По мнению врача-диетолога Реды Элмарди, именно здоровье кишечника играет ключевую роль в самочувствии человека. А шпинат с его богатым содержанием клетчатки помогает наладить работу ЖКТ и поддерживает микрофлору. От этого зависят не только вес и обмен веществ, но и настроение, и устойчивость к вирусам, рассказывает Манитаймс.

Что ещё добавить в рацион

Помимо шпината, диетологи рекомендуют:

овсянку — как источник медленных углеводов и клетчатки;

семена базилика — отличная альтернатива чиа: они содержат больше белка, клетчатки, калия и железа.

Как отмечает диетолог Триша Бест, отдельные компоненты, даже если вы употребляете их регулярно, не представляют риска для здоровья — в отличие от повторяющихся однообразных блюд.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.

