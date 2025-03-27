Как из замороженной рыбы сделать блюдо, будто из ресторана

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие недооценивают замороженные морепродукты, считая, что по вкусу они не идут ни в какое сравнение со свежими. Но дело вовсе не в самих продуктах — а в том, как вы с ними обращаетесь. Правильная разморозка — главный шаг к вкусному блюду, неважно, будете ли вы жарить, запекать, тушить или варить.

Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Блюдо с морепродуктами

Как правильно размораживать

Кулинар Эмили Скотт советует:

"Замороженные морепродукты лучше всего размораживать на ночь — в холодильнике или в пакете под прохладной проточной водой".

А Рик Тугуд, сооснователь ресторана Prawn on the Lawn, добавляет, что не стоит оставлять рыбу лежать в собственной жидкости — от этого страдает текстура. Лучше вынуть её из упаковки и промокнуть бумажным полотенцем.

Что готовить после разморозки

Жарка — не единственный вариант. Эд Макилрой из Tollington's предлагает варить филе белой рыбы в смеси масла и воды (1:1). Подать можно с тушёной зеленью и софрито на бульоне и белом вине.

Скотт любит готовить рыбу в папильотах — заворачивает в бумагу с фасолью, зеленью, лимоном и маслом, и запекает 10-15 минут.

Замороженные креветки, мидии и рыбные смеси

Креветки отлично идут в лапшу с бульоном: добавьте в кипящий суп в самом конце.

Мидии стоит готовить на пару или измельчать для грибиша, хотя Скотт предпочитает консервированные мидии, если свежих нет.

Готовые смеси для рыбного пирога — это кулинарная находка.

Тугуд готовит из них котлеты с картофельным пюре и специями, обваливает в панировке и обжаривает. Скотт предлагает вариант рыбного пирога с горчицей, зеленью и сливками, запечённый под нарезанным картофелем.

Уточнения

Морепроду́кты - пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).

