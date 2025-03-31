Больше никакой белковой глазури — пасхальный кулич теперь с шоколадом

Если вы хотите, чтобы ваш кулич стал главным украшением праздничного стола — забудьте про классическую белковую глазурь. В этом году в тренде шоколадная глазурь: она смотрится роскошно, держится крепче и придаёт выпечке особый вкус.
Стандартная глазурь на белках и сахарной пудре часто растрескивается, липнет или тускнеет. А вот шоколадная — блестит, красиво стекает по бокам и долго остаётся аппетитной. К тому же у вас есть выбор: сделать тёмную, молочную или нежную белую глазурь.
Молочный шоколад — 100 г
Тёмный шоколад — 100 г
Сливочное масло — 10 г
Вода (горячая) — 55 мл
Сахарная пудра — 50 г
Растопите оба вида шоколада на водяной бане, добавьте масло и кипяток. Всё тщательно перемешайте, затем введите пудру и хорошо разотрите до блеска. Получившейся глазурью полейте остывший кулич, а сверху можно украсить:
шоколадной крошкой
кокосовой стружкой
измельчёнными орехами
Белый шоколад — 200 г
Жирные сливки (не менее 30%) — 50 мл
Сливочное масло — 50 г
Растопите шоколад, добавьте сливки и масло, перемешайте до гладкости. Такая глазурь особенно красиво смотрится на тёмной выпечке и идеально сочетается с орехами или цукатами.
Совет:
Поливайте только полностью остывший кулич — иначе глазурь может потечь или стать матовой.
С такой подачей ваш кулич не только понравится на вкус, но и станет главным героем пасхальных фото.
Глазу́рь — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие. Со времён Древней Руси и в современной профессиональной среде глазурь также называется поливой.
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