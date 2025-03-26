Пасхальный борщ с хреном: аромат детства в каждой ложке

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

На украинском праздничном столе этот борщ занимает особое место: ароматный, с наваристым бульоном, квашеной капустой и щедрой порцией мяса. Главное в нем — насыщенность и честность вкуса, без излишеств. Даже помидор здесь — лишь для цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщ с грибами

Ингредиенты на 8 порций:

Свинина на кости — 1,5 кг

Капуста квашеная — 1 кг

Сало сырокопченое — 100 г

Морковь — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Свекла — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Хрен столовый — 4 ст. л.

Уксус винный — 1 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Корень петрушки (сушеный) — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Варим бульон

Очистите одну морковь, одну луковицу и корень петрушки. Обжарьте их всухую 4 минуты. Свинину залейте 4 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте овощи, посолите, поперчите. Варите 1,5 часа на среднем огне.

2. Готовим свекольный отвар

Свеклу почистите. Очистки залейте ледяной водой и уберите в холодильник на 30 минут. Затем доведите до кипения и сразу снимите с огня, чтобы сохранить цвет.

3. Зажарка

Оставшиеся лук, морковь и свеклу натрите. Помидор нарежьте. Обжарьте овощи на растительном масле 4 минуты, влейте уксус и тушите 10 минут. Добавьте помидор, готовьте ещё 4 минуты.

4. Капуста и сало

Сало нарежьте и вытопите шкварки. Добавьте квашеную капусту и тушите 30 минут.

5. Финальный сбор

Мясо и овощи из бульона выньте, сам бульон процедите. Добавьте в него зажарку, поварите 10 минут. Добавьте хрен, доведите до кипения, приправьте.

6. Цвет и подача

Влейте свекольный отвар до нужного оттенка и снимите с огня. Мясо разберите и разложите по тарелкам, залейте борщом. Подавайте с зеленью и сметаной.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

