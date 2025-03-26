Пасхальный борщ с хреном: аромат детства в каждой ложке

На украинском праздничном столе этот борщ занимает особое место: ароматный, с наваристым бульоном, квашеной капустой и щедрой порцией мяса. Главное в нем — насыщенность и честность вкуса, без излишеств. Даже помидор здесь — лишь для цвета.
Свинина на кости — 1,5 кг
Капуста квашеная — 1 кг
Сало сырокопченое — 100 г
Морковь — 2 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Свекла — 2 шт.
Помидор — 1 шт.
Хрен столовый — 4 ст. л.
Уксус винный — 1 ст. л.
Масло растительное — 2 ст. л.
Корень петрушки (сушеный) — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
1. Варим бульон
Очистите одну морковь, одну луковицу и корень петрушки. Обжарьте их всухую 4 минуты. Свинину залейте 4 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте овощи, посолите, поперчите. Варите 1,5 часа на среднем огне.
2. Готовим свекольный отвар
Свеклу почистите. Очистки залейте ледяной водой и уберите в холодильник на 30 минут. Затем доведите до кипения и сразу снимите с огня, чтобы сохранить цвет.
3. Зажарка
Оставшиеся лук, морковь и свеклу натрите. Помидор нарежьте. Обжарьте овощи на растительном масле 4 минуты, влейте уксус и тушите 10 минут. Добавьте помидор, готовьте ещё 4 минуты.
4. Капуста и сало
Сало нарежьте и вытопите шкварки. Добавьте квашеную капусту и тушите 30 минут.
5. Финальный сбор
Мясо и овощи из бульона выньте, сам бульон процедите. Добавьте в него зажарку, поварите 10 минут. Добавьте хрен, доведите до кипения, приправьте.
6. Цвет и подача
Влейте свекольный отвар до нужного оттенка и снимите с огня. Мясо разберите и разложите по тарелкам, залейте борщом. Подавайте с зеленью и сметаной.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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