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Пасхальный борщ с хреном: аромат детства в каждой ложке

2:23
Еда

На украинском праздничном столе этот борщ занимает особое место: ароматный, с наваристым бульоном, квашеной капустой и щедрой порцией мяса. Главное в нем — насыщенность и честность вкуса, без излишеств. Даже помидор здесь — лишь для цвета.

Борщ с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщ с грибами

Ингредиенты на 8 порций:

  • Свинина на кости — 1,5 кг

  • Капуста квашеная — 1 кг

  • Сало сырокопченое — 100 г

  • Морковь — 2 шт.

  • Лук репчатый — 2 шт.

  • Свекла — 2 шт.

  • Помидор — 1 шт.

  • Хрен столовый — 4 ст. л.

  • Уксус винный — 1 ст. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Корень петрушки (сушеный) — 1 шт.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

1. Варим бульон
Очистите одну морковь, одну луковицу и корень петрушки. Обжарьте их всухую 4 минуты. Свинину залейте 4 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте овощи, посолите, поперчите. Варите 1,5 часа на среднем огне.

2. Готовим свекольный отвар
Свеклу почистите. Очистки залейте ледяной водой и уберите в холодильник на 30 минут. Затем доведите до кипения и сразу снимите с огня, чтобы сохранить цвет.

3. Зажарка
Оставшиеся лук, морковь и свеклу натрите. Помидор нарежьте. Обжарьте овощи на растительном масле 4 минуты, влейте уксус и тушите 10 минут. Добавьте помидор, готовьте ещё 4 минуты.

4. Капуста и сало
Сало нарежьте и вытопите шкварки. Добавьте квашеную капусту и тушите 30 минут.

5. Финальный сбор
Мясо и овощи из бульона выньте, сам бульон процедите. Добавьте в него зажарку, поварите 10 минут. Добавьте хрен, доведите до кипения, приправьте.

6. Цвет и подача
Влейте свекольный отвар до нужного оттенка и снимите с огня. Мясо разберите и разложите по тарелкам, залейте борщом. Подавайте с зеленью и сметаной.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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