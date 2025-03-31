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Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки

1:45
Еда

Если вы хотите вкусный ужин без стояния у плиты — этот рецепт для вас. Гречка со свининой в мультиварке получается настолько рассыпчатой и ароматной, что вы забудете про кастрюлю и сковородку. А мясо — нежное и сочное, буквально тает на языке.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Рецепт прост, а результат — будто из печи. Вот как всё сделать правильно.

Что понадобится:

  • Свинина (мякоть) — 400 г

  • Лук — 100 г

  • Морковь — 140 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Гречка — 200 г

  • Вода — 500 мл

  • Растительное масло — 1-2 ст. л.

  • Соль, перец и специи — по вкусу

  • Зелень — для подачи

Как готовить:

  1. Нарежьте мясо кубиками. Лук и морковь — как вам удобно: натереть, порубить или нарезать кубиками. Чеснок раздавите.

  2. В чашу мультиварки налейте немного масла, добавьте мясо, овощи и обжаривайте на режиме "Жарка" или "Выпечка" 10-15 минут, пока всё не подрумянится.

  3. Промойте гречку, выложите ровным слоем поверх мяса и овощей.

  4. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.

  5. Влейте воду — она должна слегка покрывать крупу и зажарку.

  6. Выберите режим "Крупы" или "Тушение", закройте крышку и дождитесь окончания программы.

  7. После сигнала перемешайте, украсьте зеленью — и подавайте!

Почему получится вкусно

  • Мясо пропитывает гречку соками — вкус насыщенный

  • Овощи добавляют сладость и аромат

  • Мультиварка готовит на нужной температуре — ничего не разваривается

А главное — всё в одной чаше, минимум посуды и максимум удобства.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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