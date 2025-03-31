Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки

Если вы хотите вкусный ужин без стояния у плиты — этот рецепт для вас. Гречка со свининой в мультиварке получается настолько рассыпчатой и ароматной, что вы забудете про кастрюлю и сковородку. А мясо — нежное и сочное, буквально тает на языке.
Рецепт прост, а результат — будто из печи. Вот как всё сделать правильно.
Свинина (мякоть) — 400 г
Лук — 100 г
Морковь — 140 г
Чеснок — 2 зубчика
Гречка — 200 г
Вода — 500 мл
Растительное масло — 1-2 ст. л.
Соль, перец и специи — по вкусу
Зелень — для подачи
Нарежьте мясо кубиками. Лук и морковь — как вам удобно: натереть, порубить или нарезать кубиками. Чеснок раздавите.
В чашу мультиварки налейте немного масла, добавьте мясо, овощи и обжаривайте на режиме "Жарка" или "Выпечка" 10-15 минут, пока всё не подрумянится.
Промойте гречку, выложите ровным слоем поверх мяса и овощей.
Посолите, поперчите, добавьте любимые специи.
Влейте воду — она должна слегка покрывать крупу и зажарку.
Выберите режим "Крупы" или "Тушение", закройте крышку и дождитесь окончания программы.
После сигнала перемешайте, украсьте зеленью — и подавайте!
Мясо пропитывает гречку соками — вкус насыщенный
Овощи добавляют сладость и аромат
Мультиварка готовит на нужной температуре — ничего не разваривается
А главное — всё в одной чаше, минимум посуды и максимум удобства.
Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
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