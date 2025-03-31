Мясо тает, крупа рассыпается — весь секрет в режиме мультиварки

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите вкусный ужин без стояния у плиты — этот рецепт для вас. Гречка со свининой в мультиварке получается настолько рассыпчатой и ароматной, что вы забудете про кастрюлю и сковородку. А мясо — нежное и сочное, буквально тает на языке.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Рецепт прост, а результат — будто из печи. Вот как всё сделать правильно.

Что понадобится:

Свинина (мякоть) — 400 г

Лук — 100 г

Морковь — 140 г

Чеснок — 2 зубчика

Гречка — 200 г

Вода — 500 мл

Растительное масло — 1-2 ст. л.

Соль, перец и специи — по вкусу

Зелень — для подачи

Как готовить:

Нарежьте мясо кубиками. Лук и морковь — как вам удобно: натереть, порубить или нарезать кубиками. Чеснок раздавите. В чашу мультиварки налейте немного масла, добавьте мясо, овощи и обжаривайте на режиме "Жарка" или "Выпечка" 10-15 минут, пока всё не подрумянится. Промойте гречку, выложите ровным слоем поверх мяса и овощей. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Влейте воду — она должна слегка покрывать крупу и зажарку. Выберите режим "Крупы" или "Тушение", закройте крышку и дождитесь окончания программы. После сигнала перемешайте, украсьте зеленью — и подавайте!

Почему получится вкусно

Мясо пропитывает гречку соками — вкус насыщенный

Овощи добавляют сладость и аромат

Мультиварка готовит на нужной температуре — ничего не разваривается

А главное — всё в одной чаше, минимум посуды и максимум удобства.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.



