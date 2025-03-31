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Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее

Еда

Многие хозяйки добавляют в фарш яйцо, чтобы котлеты держали форму. Но этот ингредиент подходит не всем — кто-то ограничивает яйца в рационе, кто-то просто ищет альтернативу. И она есть. Причём не одна.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Если фарш качественный, с нормальной жирностью и наличием соединительной ткани, то никакие "скрепляющие" продукты вообще не нужны. Достаточно тщательно вымесить фарш — и он станет вязким за счёт собственной клейковины. Такой фарш легко лепится и держит форму.

Но если фарш покупной или жидковатый, можно добавить один из следующих ингредиентов:

1. Замоченный белый хлеб
Классика. Возьмите 150-200 г мякиша, замочите в воде, молоке или сливках и хорошенько размягчите. Хлеб придаст мягкость и удержит влагу внутри котлет.

2. Панировочные сухари
Отлично подойдут для "разжиженного" фарша. Сухари впитают лишнюю жидкость, а если фарш станет слишком сухим — можно вернуть немного влаги, добавив молока или кусочек замоченного хлеба.

3. Манная крупа
Работает особенно хорошо с куриным фаршем. Используйте манку из мягких сортов — она лучше разбухает и придаёт нужную вязкость. После добавления дайте фаршу постоять.

4. Поджаренный лук
Мягкий, томлёный лук — не только аромат, но и натуральный "скрепляющий" компонент. Главное — не переборщить с маслом, чтобы фарш не стал жидким.

5. Тертые овощи
Кабачок, морковь, а ближе к осени — тыква. Овощи делают фарш более однородным, полезным и менее калорийным. Не забудьте слегка их отжать. На килограмм мяса подойдёт 200-250 г овощей.

Все эти добавки работают ничуть не хуже яйца, а в некоторых случаях — даже лучше. Котлеты получаются вкусными, с идеальной текстурой, полезными и безопасными для тех, кто исключает яйца из рациона.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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