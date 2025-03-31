Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее

Многие хозяйки добавляют в фарш яйцо, чтобы котлеты держали форму. Но этот ингредиент подходит не всем — кто-то ограничивает яйца в рационе, кто-то просто ищет альтернативу. И она есть. Причём не одна.
Если фарш качественный, с нормальной жирностью и наличием соединительной ткани, то никакие "скрепляющие" продукты вообще не нужны. Достаточно тщательно вымесить фарш — и он станет вязким за счёт собственной клейковины. Такой фарш легко лепится и держит форму.
Но если фарш покупной или жидковатый, можно добавить один из следующих ингредиентов:
1. Замоченный белый хлеб
Классика. Возьмите 150-200 г мякиша, замочите в воде, молоке или сливках и хорошенько размягчите. Хлеб придаст мягкость и удержит влагу внутри котлет.
2. Панировочные сухари
Отлично подойдут для "разжиженного" фарша. Сухари впитают лишнюю жидкость, а если фарш станет слишком сухим — можно вернуть немного влаги, добавив молока или кусочек замоченного хлеба.
3. Манная крупа
Работает особенно хорошо с куриным фаршем. Используйте манку из мягких сортов — она лучше разбухает и придаёт нужную вязкость. После добавления дайте фаршу постоять.
4. Поджаренный лук
Мягкий, томлёный лук — не только аромат, но и натуральный "скрепляющий" компонент. Главное — не переборщить с маслом, чтобы фарш не стал жидким.
5. Тертые овощи
Кабачок, морковь, а ближе к осени — тыква. Овощи делают фарш более однородным, полезным и менее калорийным. Не забудьте слегка их отжать. На килограмм мяса подойдёт 200-250 г овощей.
Все эти добавки работают ничуть не хуже яйца, а в некоторых случаях — даже лучше. Котлеты получаются вкусными, с идеальной текстурой, полезными и безопасными для тех, кто исключает яйца из рациона.
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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