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Шашлык без тяжести: какой маринад не перегружает желудок

2:12
Еда

Шашлык — это не только про жар, дым и аромат, но и про… маринад. И если вы всё ещё заливаете мясо только уксусом и луком, вы многое теряете. Правильно подобранный маринад не просто улучшает вкус — он помогает организму лучше усваивать мясо и даже укрепляет иммунитет. Об этом напоминает Роспотребнадзор.

Курица в маринаде
Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Курица в маринаде

Почему маринад — это важно

Маринование разрушает жёсткие волокна мяса, делает его мягче и сочнее. А ещё — активирует полезные вещества в специях, травах и кислотах. Всё это помогает организму легче переварить шашлык и не перегрузить пищеварение. Особенно если вы сочетаете мясо с правильным гарниром, например, овощами и зеленью.

Какие маринады лучше для разных видов мяса

Вот как выбрать правильный состав под конкретный продукт:

  • Свинина: лучше всего "работает" с кисломолочными маринадами — йогурт, чеснок, лимон, зелень. Они делают мясо особенно нежным.

  • Говядина: раскроется в маринаде из красного вина или соевого соуса. Это усиливает вкус и делает волокна мягче.

  • Курица: отлично сочетается с лимоном, мёдом и растительным маслом. Вкус — с лёгкой сладостью и идеальной сочностью.

  • Баранина: требует специй — розмарин, тимьян и немного лимонного сока. Они подчёркивают насыщенный аромат и делают мясо нежнее.

  • Рыба: любит лёгкость. Цитрусы, оливковое масло и свежие травы придают свежий вкус без излишней кислотности.

Маринад — как лекарство, только вкусное

Травы и специи в составе маринада обладают противовоспалительными свойствами, а кисломолочные продукты и кислоты облегчают переваривание животного белка. Такой шашлык не перегружает желудок и не вызывает тяжести — особенно если не перебарщивать с порцией.

Так что если хотите не просто поесть, а сделать это с пользой — начинайте с маринада. Ведь вкусный шашлык начинается задолго до мангала.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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