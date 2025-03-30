Запах вкусный, а последствия — нет: как угли портят ваш шашлык

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовите шашлык на покупных углях с розжигом? Тогда вы, возможно, жарите не только мясо, но и собственное здоровье. Всё чаще эксперты бьют тревогу: магазинные угли могут быть не таким уж безобидным выбором для пикника.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Опасный дым: в чём подвох готовых углей

Многие выбирают удобство — угли с розжигом, которые разгораются за считаные минуты. Но вместе с этим в воздух (а значит, и в пищу) попадают вредные химические соединения, которые образуются при горении таких смесей. Об этом предупреждает диетолог Ирина Писарева.

"Всё, что попадает в дым, в итоге оседает на продуктах. Особенно на мясе и овощах", — поясняет специалист.

Гораздо безопаснее использовать обычные дрова — пусть и дольше, но без последствий для организма.

Подгорел — выбрось: как не превратить угощение в угрозу

Любители хрустящей корочки тоже рискуют. Подгоревшие участки шашлыка содержат канцерогены — вещества, напрямую связанные с онкологией. Чем темнее мясо — тем больше вреда.

Что есть с шашлыком, чтобы организму было легче

Писарева рекомендует сочетать шашлык с:

яблочным уксусом в маринаде,

ферментированными продуктами — вроде квашеной капусты,

свежими овощами и зеленью — клетчатка помогает переварить белки.

Это не только вкусно, но и реально помогает снизить нагрузку на ЖКТ.

Сколько мяса — не перебор

Оптимальная порция — от 200 до 500 г нежирного мяса за один раз. Но людям с проблемами ЖКТ, сердца или сосудов стоит уменьшить порцию и отдать предпочтение курице или рыбе, а не красному мясу.

Уточнения

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт



