Запах вкусный, а последствия — нет: как угли портят ваш шашлык

Готовите шашлык на покупных углях с розжигом? Тогда вы, возможно, жарите не только мясо, но и собственное здоровье. Всё чаще эксперты бьют тревогу: магазинные угли могут быть не таким уж безобидным выбором для пикника.
Многие выбирают удобство — угли с розжигом, которые разгораются за считаные минуты. Но вместе с этим в воздух (а значит, и в пищу) попадают вредные химические соединения, которые образуются при горении таких смесей. Об этом предупреждает диетолог Ирина Писарева.
"Всё, что попадает в дым, в итоге оседает на продуктах. Особенно на мясе и овощах", — поясняет специалист.
Гораздо безопаснее использовать обычные дрова — пусть и дольше, но без последствий для организма.
Любители хрустящей корочки тоже рискуют. Подгоревшие участки шашлыка содержат канцерогены — вещества, напрямую связанные с онкологией. Чем темнее мясо — тем больше вреда.
Писарева рекомендует сочетать шашлык с:
яблочным уксусом в маринаде,
ферментированными продуктами — вроде квашеной капусты,
свежими овощами и зеленью — клетчатка помогает переварить белки.
Это не только вкусно, но и реально помогает снизить нагрузку на ЖКТ.
Оптимальная порция — от 200 до 500 г нежирного мяса за один раз. Но людям с проблемами ЖКТ, сердца или сосудов стоит уменьшить порцию и отдать предпочтение курице или рыбе, а не красному мясу.
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
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