ТОП-5 первых блюд от бабушек СССР

В советских семьях первые блюда были не просто едой — они символизировали домашний уют, заботу и традиции.
Бабушки готовили их с любовью, используя простые, но вкусные ингредиенты. Многие из этих супов остаются популярными и сегодня!
1. Борщ. Классика советского стола
Борщ с наваристым бульоном, свеклой, капустой, морковью и картошкой — одно из главных блюд советской кухни.
В деревнях часто добавляли сало и домашнюю сметану, а в постные дни варили борщ на грибном или рыбном бульоне.
2. Щи из квашеной капусты. Традиционное русское блюдо
Ароматные, кисленькие щи на говяжьем бульоне были особенно вкусны после того, как "дойдут" в печи или термосе. Бабушки всегда говорили: "Щи вчерашние — вкуснее сегодняшних!".
3. Рассольник. Суп с огуречным рассолом
Рассольник готовили с солёными огурцами, перловкой и мясным бульоном. Этот суп особенно любили за его кисло-солёный вкус и насыщенность.
А бабушки часто добавляли в него домашнюю сметану.
4. Гороховый суп с копчёностями. Ароматный и сытный
Гороховый суп варился на свиных рёбрышках или копчёной грудинке. Его густая консистенция и насыщенный вкус делали его идеальным для холодного времени года.
5. Харчо по-домашнему
Пикантный грузинский суп в советском исполнении
Настоящий суп харчо готовят из говядины, грецких орехов и ткемали, но в СССР часто использовали томатную пасту и рис.
Даже с упрощённым рецептом этот суп оставался сытным и вкусным.
Кухня советских бабушек — это настоящий кладезь кулинарных традиций, передаваемых из поколения в поколение.
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