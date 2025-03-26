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ТОП-5 первых блюд от бабушек СССР

2:00
Еда

В советских семьях первые блюда были не просто едой — они символизировали домашний уют, заботу и традиции.

Борщ с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщ с грибами

Бабушки готовили их с любовью, используя простые, но вкусные ингредиенты. Многие из этих супов остаются популярными и сегодня!

1. Борщ. Классика советского стола

Борщ с наваристым бульоном, свеклой, капустой, морковью и картошкой — одно из главных блюд советской кухни.

В деревнях часто добавляли сало и домашнюю сметану, а в постные дни варили борщ на грибном или рыбном бульоне.

2. Щи из квашеной капусты. Традиционное русское блюдо

Ароматные, кисленькие щи на говяжьем бульоне были особенно вкусны после того, как "дойдут" в печи или термосе. Бабушки всегда говорили: "Щи вчерашние — вкуснее сегодняшних!".

3. Рассольник. Суп с огуречным рассолом

Рассольник готовили с солёными огурцами, перловкой и мясным бульоном. Этот суп особенно любили за его кисло-солёный вкус и насыщенность.

А бабушки часто добавляли в него домашнюю сметану.

4. Гороховый суп с копчёностями. Ароматный и сытный

Гороховый суп варился на свиных рёбрышках или копчёной грудинке. Его густая консистенция и насыщенный вкус делали его идеальным для холодного времени года.

5. Харчо по-домашнему

Пикантный грузинский суп в советском исполнении
Настоящий суп харчо готовят из говядины, грецких орехов и ткемали, но в СССР часто использовали томатную пасту и рис.

Даже с упрощённым рецептом этот суп оставался сытным и вкусным.

Кухня советских бабушек — это настоящий кладезь кулинарных традиций, передаваемых из поколения в поколение.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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