Яйца в новом стиле: завтрак, который выглядит как арт-объект

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждое утро можно начинать как шедевр, а не как рутину. Достаточно всего одного ингредиента — яйца. Но не просто разбить и поджарить, а превратить их в нечто большее. Вот как.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Японский метод, который удивит даже шефа

Забудьте о раскалённой сковороде. В Японии делают иначе: взбивают яйца с мирином и соевым соусом, выливают на холодную сковороду и готовят на минимальном огне, непрерывно помешивая. Получается нежный, шелковистый омлет, который хочется есть палочками.

Газировка на завтрак? Почему бы и нет

Добавьте 2 столовые ложки газированной воды на 3 яйца — и омлет получится воздушным даже без молока. Это как съесть облако на завтрак.

Ещё идеи, которые точно удивят

Яйца в авокадо: разрежьте фрукт, уберите косточку, влейте яйцо и запекайте 15 минут — вкусно и инстаграмно.

Сладкий вариант: яйца, сахар, ваниль, сковорода. Обжарьте как блин, заверните туда банан с шоколадом — и десерт готов быстрее, чем вы скажете "капучино".

Крем-брюле без духовки: взбейте желтки с сахаром на водяной бане — идеально для тех, кто любит мягкий, насыщенный вкус.

Домашнее безе: белки с сахарной пудрой — в духовку на слабый огонь. Идеально к чаю.

Путешествие по миру за один завтрак

Турция: "Менемен" — тушёные помидоры, перец, лук и яйца. Добавьте йогурт и лепешку — и завтрак готов.

Италия: фриттата — сыр, зелень, яйца и духовка. Просто, сытно, эффектно.

Китай: яйца с помидорами и щепоткой сахара, поданные с рисом. Бюджетно, быстро, вкусно.

А для любителей острых ощущений — маринованные яйца

Смешайте соевый соус, уксус и специи. Замаринуйте яйца — и получите пикантную закуску, которая станет звездой вечеринки.

Не жарьте, творите

Секрет вкусной яичницы прост — минимум огня и максимум терпения. Не торопитесь переворачивать — дайте белку "схватиться" красиво. И не бойтесь добавок:

Куркума — для яркости

Паприка — для аромата

Сыр — для текстуры

Яйца можно готовить сотней способов — скучно точно не будет. Экспериментируйте и найдите свой идеальный завтрак.

Уточнения

Яи́чница - блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.