Яйца в новом стиле: завтрак, который выглядит как арт-объект

Каждое утро можно начинать как шедевр, а не как рутину. Достаточно всего одного ингредиента — яйца. Но не просто разбить и поджарить, а превратить их в нечто большее. Вот как.
Забудьте о раскалённой сковороде. В Японии делают иначе: взбивают яйца с мирином и соевым соусом, выливают на холодную сковороду и готовят на минимальном огне, непрерывно помешивая. Получается нежный, шелковистый омлет, который хочется есть палочками.
Добавьте 2 столовые ложки газированной воды на 3 яйца — и омлет получится воздушным даже без молока. Это как съесть облако на завтрак.
Яйца в авокадо: разрежьте фрукт, уберите косточку, влейте яйцо и запекайте 15 минут — вкусно и инстаграмно.
Сладкий вариант: яйца, сахар, ваниль, сковорода. Обжарьте как блин, заверните туда банан с шоколадом — и десерт готов быстрее, чем вы скажете "капучино".
Крем-брюле без духовки: взбейте желтки с сахаром на водяной бане — идеально для тех, кто любит мягкий, насыщенный вкус.
Домашнее безе: белки с сахарной пудрой — в духовку на слабый огонь. Идеально к чаю.
Турция: "Менемен" — тушёные помидоры, перец, лук и яйца. Добавьте йогурт и лепешку — и завтрак готов.
Италия: фриттата — сыр, зелень, яйца и духовка. Просто, сытно, эффектно.
Китай: яйца с помидорами и щепоткой сахара, поданные с рисом. Бюджетно, быстро, вкусно.
Смешайте соевый соус, уксус и специи. Замаринуйте яйца — и получите пикантную закуску, которая станет звездой вечеринки.
Секрет вкусной яичницы прост — минимум огня и максимум терпения. Не торопитесь переворачивать — дайте белку "схватиться" красиво. И не бойтесь добавок:
Куркума — для яркости
Паприка — для аромата
Сыр — для текстуры
Яйца можно готовить сотней способов — скучно точно не будет. Экспериментируйте и найдите свой идеальный завтрак.
Яи́чница - блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
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