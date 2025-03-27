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Этот шоколад спасает сердце и успокаивает нервы: но есть нюанс

1:46
Еда

Многие думают, что шоколад — это просто вкусный десерт. Но если выбирать правильно, он может стать настоящим союзником здоровья. Главное — знать, какой именно шоколад стоит есть.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

Почему именно тёмный

Не весь тёмный шоколад одинаково полезен. Некоторые плитки на полках магазинов — это просто сахар с примесью какао. Чтобы действительно получить пользу, стоит выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70-80%. В таких вариантах меньше сахара, больше антиоксидантов и флавоноидов — веществ, которые укрепляют сердце, улучшают кровоток и защищают клетки от повреждений.

Какао работает

Учёные подтверждают: флавоноиды в какао расширяют сосуды, способствуя лучшему кровообращению и снижению давления. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, какао помогает контролировать воспаления в организме и уменьшает окислительный стресс.

Помогает при стрессе

Если чувствуешь напряжение, пара кусочков качественного шоколада может прийти на помощь. Всё дело в магнии, который расслабляет мышцы и улучшает настроение. А ещё тёмный шоколад стимулирует выработку эндорфинов — гормонов удовольствия, которые снижают тревожность и помогают почувствовать себя лучше.

Сколько можно есть

Даже в случае с полезным шоколадом важно не переборщить. Исследования показывают, что небольшие порции — 1-2 квадратика в день — могут положительно повлиять на уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета 2 типа. Всё благодаря тому же какао, которое улучшает реакцию клеток на инсулин.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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