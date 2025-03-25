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Этот “здоровый” продукт может разрушить щитовидку: а вы всё ещё его едите

3:33
Еда

Задумывались ли вы, почему соевые продукты вызывают столько споров в мире питания? С одной стороны, они богаты белком и часто рекомендуются как полезная альтернатива мясу. С другой — существуют предостережения относительно их влияния на здоровье. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Соевое молоко
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соевое молоко

Польза соевых продуктов

Соя ценится за высокое содержание белка, что делает её привлекательной для вегетарианцев и веганов. В 100 г соевых бобов содержится около 36 г белка, что превосходит многие мясные продукты. Кроме того, соя богата омега-3 и омега-6 жирными кислотами, благоприятно влияющими на сердечно-сосудистую систему. Она также является источником важных микроэлементов, таких как кальций и железо, что способствует профилактике их дефицита.

Среди основных преимуществ сои можно выделить:

  • Снижение уровня холестерина. Изофлавоны, содержащиеся в сое, способствуют уменьшению уровня "плохого" холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Облегчение симптомов менопаузы. Фитоэстрогены сои помогают смягчить проявления менопаузы у женщин, такие как приливы и ночные поты.

  • Антиоксидантные свойства. Антиоксиданты сои защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Возможный вред соевых продуктов

Несмотря на очевидные преимущества, чрезмерное потребление сои может привести к нежелательным последствиям:

  • Влияние на эндокринную систему. Фитоэстрогены сои могут оказывать угнетающее воздействие на эндокринную систему и провоцировать заболевания щитовидной железы.

  • Аллергические реакции. Соя является одним из распространённых аллергенов, особенно у детей до трёх лет.

  • Нарушение усвоения микроэлементов. Фитиновая кислота в сое может уменьшать всасывание железа, кальция, цинка и меди, что потенциально приводит к их дефициту.

  • Риск образования камней в почках. Соя содержит щавелевую кислоту, которая может способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре.

Рекомендации по употреблению сои

Чтобы извлечь максимальную пользу из соевых продуктов и избежать возможных рисков, рекомендуется:

  • Умеренность. При отсутствии противопоказаний соевые продукты можно употреблять ежедневно, ограничивая потребление до 100 граммов в день.

  • Разнообразие рациона. Не следует полностью заменять животные белки соевыми; важно включать в питание разнообразные источники белка, такие как рыба, яйца, мясо и орехи.

  • Выбор качественных продуктов. Предпочтение следует отдавать ферментированным соевым продуктам (например, натто или мисо), так как в них содержание вредных веществ минимально.

  • Ограничение для детей. Детям младше трёх лет рекомендуется избегать соевых продуктов из-за риска аллергических реакций.

Соя может быть ценным дополнением к рациону благодаря своим питательным свойствам. Однако важно подходить к её употреблению с осторожностью, учитывая возможные риски и соблюдая умеренность. Разнообразное и сбалансированное питание — ключ к поддержанию здоровья и благополучия.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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