Этот “здоровый” продукт может разрушить щитовидку: а вы всё ещё его едите

3:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Задумывались ли вы, почему соевые продукты вызывают столько споров в мире питания? С одной стороны, они богаты белком и часто рекомендуются как полезная альтернатива мясу. С другой — существуют предостережения относительно их влияния на здоровье. Давайте разберёмся в этом вопросе.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соевое молоко

Польза соевых продуктов

Соя ценится за высокое содержание белка, что делает её привлекательной для вегетарианцев и веганов. В 100 г соевых бобов содержится около 36 г белка, что превосходит многие мясные продукты. Кроме того, соя богата омега-3 и омега-6 жирными кислотами, благоприятно влияющими на сердечно-сосудистую систему. Она также является источником важных микроэлементов, таких как кальций и железо, что способствует профилактике их дефицита.

Среди основных преимуществ сои можно выделить:

Снижение уровня холестерина. Изофлавоны, содержащиеся в сое, способствуют уменьшению уровня "плохого" холестерина, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Облегчение симптомов менопаузы. Фитоэстрогены сои помогают смягчить проявления менопаузы у женщин, такие как приливы и ночные поты.

Антиоксидантные свойства. Антиоксиданты сои защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Возможный вред соевых продуктов

Несмотря на очевидные преимущества, чрезмерное потребление сои может привести к нежелательным последствиям:

Влияние на эндокринную систему. Фитоэстрогены сои могут оказывать угнетающее воздействие на эндокринную систему и провоцировать заболевания щитовидной железы.

Аллергические реакции. Соя является одним из распространённых аллергенов, особенно у детей до трёх лет.

Нарушение усвоения микроэлементов. Фитиновая кислота в сое может уменьшать всасывание железа, кальция, цинка и меди, что потенциально приводит к их дефициту.

Риск образования камней в почках. Соя содержит щавелевую кислоту, которая может способствовать образованию камней в почках и мочевом пузыре.

Рекомендации по употреблению сои

Чтобы извлечь максимальную пользу из соевых продуктов и избежать возможных рисков, рекомендуется:

Умеренность. При отсутствии противопоказаний соевые продукты можно употреблять ежедневно, ограничивая потребление до 100 граммов в день.

Разнообразие рациона. Не следует полностью заменять животные белки соевыми; важно включать в питание разнообразные источники белка, такие как рыба, яйца, мясо и орехи.

Выбор качественных продуктов. Предпочтение следует отдавать ферментированным соевым продуктам (например, натто или мисо), так как в них содержание вредных веществ минимально.

Ограничение для детей. Детям младше трёх лет рекомендуется избегать соевых продуктов из-за риска аллергических реакций.

Соя может быть ценным дополнением к рациону благодаря своим питательным свойствам. Однако важно подходить к её употреблению с осторожностью, учитывая возможные риски и соблюдая умеренность. Разнообразное и сбалансированное питание — ключ к поддержанию здоровья и благополучия.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.



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