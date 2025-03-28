Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем водители выводят трубку под двигатель — хитрость, о которой не пишут в мануале
Разрыв с Худяковой: сын Ирины Дубцовой вышел в свет с известной блогершей
Хотите картошку в июне? Начинайте с этого приёма
Проверь свою кожу дома: тесты для оценки упругости и здоровья
Собаки не терпят этого: что нужно объяснить детям заранее
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Тайный район Праги, который очаровывает с первого взгляда
Что не стоит есть при приёме таблеток — вас удивит список
Мини-валик, максимум эффект: что умеет мезороллер и зачем он нужен коже

Вкусно до дрожи: суп, который кажется слишком простым, чтобы быть таким вкусным

Еда

Острый суп из болгарского перца с сырными гренками: идеальный холодный суп для лета

Томатный суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томатный суп-пюре

Шаг 1: Запекание овощей

Для начала разогрейте духовку до 200°C. На противень выложите лук, болгарский перец и чеснок. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте. Затем переверните четвертинки перцев срезами вниз и поставьте в духовку. Запекайте примерно 25-30 минут до мягкости и золотистой корочки.

Шаг 2: Приготовление пюре

Когда овощи запекутся, переложите их в чашу кухонного процессора, добавьте апельсиновую цедру, помидоры, выжмите апельсиновый сок и залейте водой. Измельчите все ингредиенты до состояния пюре. Затем, чтобы суп был более гладким, пропустите пюре через металлическое сито в большую миску.

Шаг 3: Охлаждение супа

Добавьте в пюре соль по вкусу, перемешайте и поставьте суп в холодильник на 30 минут, чтобы он стал холодным и освежающим.

Шаг 4: Приготовление сырных гренок

Включите функцию "гриль" в духовке и разогрейте её до высокой температуры. Разрежьте багет пополам, а затем еще пополам горизонтально, чтобы получилось 4 ломтика. Смазать их сливочным маслом. Большую часть пармезана нарежьте тонкими ломтиками, а оставшийся — натрите на мелкой терке.

Шаг 5: Запеканка гренок с сыром

Выложите ломтики пармезана на багет и посыпьте его тертым пармезаном. Поставьте противень с багетом под гриль и жарьте 3-4 минуты, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Шаг 6: Подача

Когда суп охладится, добавьте в него немного свежего рубленого шнитта и посыпьте черным молотым перцем по вкусу. Подавайте суп с жареными гренками, наслаждаясь его острым и свежим вкусом.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему
Садоводство, цветоводство
Морковь без прореживания: обычная туалетная бумага решает проблему Аудио 
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Экономика и бизнес
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Всё для отдыха в Крыму-2025: АЗС, операторы, такси, банки и лайфхаки Олег Володин ТОП-6 двигателей, которые Запад охотно покупал у СССР Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Последние материалы
Проверь свою кожу дома: тесты для оценки упругости и здоровья
Собаки не терпят этого: что нужно объяснить детям заранее
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Тайный район Праги, который очаровывает с первого взгляда
Что не стоит есть при приёме таблеток — вас удивит список
Мини-валик, максимум эффект: что умеет мезороллер и зачем он нужен коже
Вся земля обязана: Гребенщиков* сделал сенсационное заявление о послевоенной культуре
Как спасти урожай, если листья бледнеют, цветы падают, а почва молчит? Ответ проще, чем вы думали
Вкусно до дрожи: суп, который кажется слишком простым, чтобы быть таким вкусным
Дешевле квартиры, но с подвохом: в чём главный минус апартаментов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.