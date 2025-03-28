Вкусно до дрожи: суп, который кажется слишком простым, чтобы быть таким вкусным

Острый суп из болгарского перца с сырными гренками: идеальный холодный суп для лета

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Conway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Томатный суп-пюре

Шаг 1: Запекание овощей

Для начала разогрейте духовку до 200°C. На противень выложите лук, болгарский перец и чеснок. Полейте оливковым маслом и хорошо перемешайте. Затем переверните четвертинки перцев срезами вниз и поставьте в духовку. Запекайте примерно 25-30 минут до мягкости и золотистой корочки.

Шаг 2: Приготовление пюре

Когда овощи запекутся, переложите их в чашу кухонного процессора, добавьте апельсиновую цедру, помидоры, выжмите апельсиновый сок и залейте водой. Измельчите все ингредиенты до состояния пюре. Затем, чтобы суп был более гладким, пропустите пюре через металлическое сито в большую миску.

Шаг 3: Охлаждение супа

Добавьте в пюре соль по вкусу, перемешайте и поставьте суп в холодильник на 30 минут, чтобы он стал холодным и освежающим.

Шаг 4: Приготовление сырных гренок

Включите функцию "гриль" в духовке и разогрейте её до высокой температуры. Разрежьте багет пополам, а затем еще пополам горизонтально, чтобы получилось 4 ломтика. Смазать их сливочным маслом. Большую часть пармезана нарежьте тонкими ломтиками, а оставшийся — натрите на мелкой терке.

Шаг 5: Запеканка гренок с сыром

Выложите ломтики пармезана на багет и посыпьте его тертым пармезаном. Поставьте противень с багетом под гриль и жарьте 3-4 минуты, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Шаг 6: Подача

Когда суп охладится, добавьте в него немного свежего рубленого шнитта и посыпьте черным молотым перцем по вкусу. Подавайте суп с жареными гренками, наслаждаясь его острым и свежим вкусом.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

