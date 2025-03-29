Необычный рецепт для любителей морепродуктов: лангустины с песто — просто и вкусно

Лангустины — это настоящий деликатес, который легко превратить в незабываемое блюдо.
Начнем с размораживания лангустинов. Положите их в прохладную воду, чтобы они разморозились, затем тщательно промойте. Это поможет сохранить вкус и текстуру морепродукта.
Для удобства работы и легкости очистки сделайте аккуратный надрез вдоль спинки каждого лангустина. Удалите кишку — для этого лучше использовать кухонные ножницы. Процесс займет буквально несколько минут.
Как только все лангустины будут подготовлены, приступаем к добавлению соуса песто. Используя специальный шприц для соуса, аккуратно наполняем каждый надрез ароматной смесью, которая придаст лангустинам пикантный вкус.
Вы можете сбрызнуть форму оливковым маслом, чтобы добавить легкий вкус, но это не обязательно. Разогрейте духовку до 200°C, чтобы лангустины готовились равномерно и быстро.
Отправьте лангустины в разогретую духовку на 10 минут. После этого достаньте их и сбрызните свежим соком лайма или лимона по вкусу, чтобы освежить блюдо и добавить кислинки.
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