Необычный рецепт для любителей морепродуктов: лангустины с песто — просто и вкусно

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Лангустины — это настоящий деликатес, который легко превратить в незабываемое блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ песто

Шаг 1: Подготовка лангустинов

Начнем с размораживания лангустинов. Положите их в прохладную воду, чтобы они разморозились, затем тщательно промойте. Это поможет сохранить вкус и текстуру морепродукта.

Шаг 2: Аккуратное разделывание лангустинов

Для удобства работы и легкости очистки сделайте аккуратный надрез вдоль спинки каждого лангустина. Удалите кишку — для этого лучше использовать кухонные ножницы. Процесс займет буквально несколько минут.

Шаг 3: Начинка песто

Как только все лангустины будут подготовлены, приступаем к добавлению соуса песто. Используя специальный шприц для соуса, аккуратно наполняем каждый надрез ароматной смесью, которая придаст лангустинам пикантный вкус.

Шаг 4: Подготовка к запеканке

Вы можете сбрызнуть форму оливковым маслом, чтобы добавить легкий вкус, но это не обязательно. Разогрейте духовку до 200°C, чтобы лангустины готовились равномерно и быстро.

Шаг 5: Запекание и финальный штрих

Отправьте лангустины в разогретую духовку на 10 минут. После этого достаньте их и сбрызните свежим соком лайма или лимона по вкусу, чтобы освежить блюдо и добавить кислинки.